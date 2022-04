Météo ce samedi 16 avril: douceur et soleil pour le week-end

Les maxima varieront entre 13 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 15 degrés en bord de mer et 17 à 18 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de secteur est. Une brise de mer de nord­ est se lèvera dans l’après­-midi dans la région côtière.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Les minima varieront entre 0 et 5 degrés, mais les températures pourront localement descendre entre 0 et ­3 degrés dans certaines vallées de l’Ardenne.

Ce dimanche , le temps sera doux avec un ciel bien ensoleillé. Les maxima varieront entre 13 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 17 ou 18 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera faible à modéré d’est à sud­-est, ce qui devrait nous protéger d’une brise de mer.

Lundi, le temps sera doux avec peu de vent. Le soleil sera progressivement voilé par des bancs de nuages élevés puis moyens, qui s’épaissiront à partir de l’ouest en cours de journée. Le temps devrait rester généralement sec. Les maxima varieront entre 15 et 19 degrés. Une brise de mer rafraîchira l’atmosphère de la région côtière l’après­-midi.