Farid répond à votre question météo: quel temps fera-t-il sur Paris-Roubaix?

Salut Danielle, pour cette année il ne s’agira pas de l’enfer mais presque du paradis du nord. En effet, on attend des conditions très ensoleillées et déjà 12-13°C au départ de la course vers 11h15 avec un vent d’est modéré (35-40 km/h). Pour la course, le temps restera bien ensoleillé et le mercure grimpera au fil des heures jusque 18 voire 19°C à l’ombre avec un indice UV de 5. Le vent faiblira (20-25 km/h) tourant au sud-est et les conditions seront parfaites pour la course avec néanmoins pas mal de poussières vu ce vent continental sec, les petites pluies de mercredi ont certainement déjà séché.