Ce soir et la nuit prochaine, les bancs nuageux de moyenne et haute altitude resteront assez nombreux, et quelques gouttes seront possibles en fin de nuit dans la région côtière. Les minima varieront entre 3 et 9 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré d’est à sud-est. Des pointes de 40 à 50 km/h pourront se produire sur les hauteurs de l’Ardenne.