Météo: quelques averses hivernales encore possibles samedi

Samedi, le ciel sera d’abord peu à partiellement nuageux. En cours de journée, les nuages cumuliformes se feront plus nombreux et les éclaircies se partageront le ciel avec quelques averses de pluie ou éventuellement hivernales, surtout en Ardenne et dans les régions proches des Pays-Bas, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).