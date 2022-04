Farid répond à votre question météo: beaucoup de vent ce jeudi et épisode neigeux possible à surveiller sur le sud du pays vendredi

Bonjour Marceau, on ne va pas s’ennuyer ces prochains jours notamment jeudi et vendredi. Un front froid très actif balaiera le sud jeudi après-midi avec beaucoup de vent et parfois un coup de tonnerre. Ce vendredi est à tenir à l’œil puisque la province de Luxembourg se situera dans un conflit de masses d’air et un épisode de neige n’est pas exclu. Sur Etalle situé à 350 m d’altitude, il ne sera pas exclu d’avoir vendredi une petite couche de neige lourde et humide qui s’accumulera plus facilement 500 M! Un temps plus sec reviendra ce week-end avec une giboulée locale mais du gel le matin! Retour à des conditions plus printanières dès lundi avec 15 à 20°C et davantage de luminosité.