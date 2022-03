Le ciel se couvrira de nuages dès les premières heures du jour et se fendra de faibles pluies ci et là, voire de neige (fondante) localement. Quelques éclaircies donneront le change en soirée mais celle-ci sera à nouveau marquée par des averses hivernales. Le vent sera généralement modéré, mais plutôt fort à la Côte.

Une perturbation active depuis la mer du Nord orchestrera des chutes de neige durant la nuit pour accueillir l’aube avec une accumulation de neige de deux à cinq centimètres, ou un peu plus localement. Le thermomètre se lovera entre -2°C et 0°C dans l’intérieur des terres, et jusqu’à +2°C au littoral. Le vent, d’abord faible, se renforcera et partira en rafales de 50 à 70 km/h.

Les routes du pays seront glissantes au réveil vendredi et jusqu’à la mi-journée, à l’exception de la Côte.

