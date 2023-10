1/ Tracteurs, citernes et même un chiot, les deux potes volaient ensemble

"On s’était dit que si on faisait des conneries, on les assumerait ensemble", dit l’un. “Eh ben je n’assumerai pas les tiennes”, rétorque le second. Nicolas et Martin (prénoms d’emprunts), proviennent de la région de Wellin. Ils devaient répondre de 7 vols avec effraction (un tracteur, 22 bobines de treillis, un tracteur tondeuse, 4 motos, un karcher, un VTT, une débroussailleuse, des cylindres de portes, un chiot bouledogue français,…)

2/ Des travailleurs sociaux mis en danger à Marche-en-Famenne

La directrice du SMAJ de Marche (Service marchois d'aide aux justiciables) a été entendue comme victime devant le tribunal à Arlon. On a mis le feu à sa voiture et le feu s'est étendu à sa maison.

Mon corps me réclame de l'alcool, si je ne bois pas, je fais des crises d'épilepsie, mais quand j'ai beaucoup bu, je ne me souviens plus de rien

4/ Une saisie de bovins agitée

Quand il s’est rendu compte qu’on venait saisir ses animaux, en mai 2019, un agriculteur a vu rouge. Il est notamment poursuivi pour une tentative d’homicide sur un inspecteur de police. Une mesure d’internement a été requise.

Une femme d’une quarantaine d’années poursuivie pour des faits de mœurs sur un ado de 14 ans : “Elle pense que c’est un trophée”

Un nouveau dossier de mœurs a été évoqué devant le tribunal correctionnel de Dinant, Particularité de celui-ci, l’auteur des faits est une femme. “On aurait peut-être été plus sévère si ça avait été un homme. Il y a un décalage, ce sont des faits qu’on n’est pas habitués à constater dans le chef d’une femme”, indique le parquet de Namur. Le jeune homme lui avait demandé des conseils en matière de drague. Elle lui a fait une véritable démonstration.

5/ Un homme tente d’échapper à un contrôle de police de la zone des 3 Vallées : “Son fils de 5 ans se trouvait sur le siège passager sans ceinture”

Le parquet de Namur s’est montré relativement sévère, ce mardi matin, à l’encontre d’un fou du volant qui n’en a que faire de la loi et de la sécurité d’autrui. En plus d’avoir bu, il était sous déchéance du permis de conduire. L’homme est un multirécidiviste.

6/ Faux, détournement, abus de biens sociaux : un couple de restaurateurs namurois dans le collimateur de la justice

La liste des préventions dont doit répondre ce couple de restaurateurs namurois est longue comme un jour sans pain. Ils en sont à leur deuxième faillite.

7/ Pour survivre, cette mère de famille vole du café et de la viande

La situation de Jasmine est jugée "triste et malheureuse" , tant par la défense que par le parquet. En 2022, en raison de problèmes financiers et pour subvenir à ses besoins, cette mère de trois enfants a dérobé des denrées alimentaires.

8/ Elle frappe ses voisins, mord des policiers et menace de faire appel à Charles Michel

Vitoria (prénom d’emprunt) a déménagé. Tant mieux pour ses voisins. Et pour elle. Cette femme toute menue âgée de 45 ans et originaire d’Amérique du Sud semble se transformer quand elle a bu et qu’elle est énervée.

9/ Poursuivi pour des vols, Pascal prétend être un agent secret

Selon les experts en santé mentale, Pascal n’est pas atteint d’un trouble mental qui le rendrait irresponsable de ses actes. Pourtant, celui qui est sous mandat d’arrêt depuis le 19 mars 2023 a démontré, lors de deux audiences, qu’il était un personnage assez particulier. Lors d’une précédente audience, il avait sollicité le huis clos, déclarant qu’il était agent secret sous le nom de code Spirou…

L'ancien ouvrier de la zone de police condamné pour y avoir volé du matériel et avoir utilisé les cartes essence

Ce sont des factures anormalement élevées qui avaient attiré l’attention sur cet ouvrier. Divers objets avaient également disparu. Cela remonte entre août 2022 et février 2023. Le quadragénaire a été interrogé et a rapidement admis avoir commis ces vols et ce, en raison de difficultés financières.

Suspension du prononcé sous haute surveillance pour ce Virtonnais pris avec des photos d’enfants mineurs

À 22 ans, cet habitant de Virton, qui résidait à Aubange au moment des faits, semble une énigme. Il y a quelques années, il s’est fait rattraper par la patrouille du Regional Computer Crime Unit, qui traque les délits commis sur le web. Il avait acheté et vendu des photos d’enfants mineurs, dénudés dans des positions scabreuses. Dernièrement, il s'est à nouveau fait pincer par les gendarmes du web. Il prétend malgré tout avoir grandi et que ses vieux démons se sont éloignés. OK, répond le juge, mais on vous a à l’œil.

Assises Liège: accusé d'un meurtre, Omar Ettaleb coupe son bracelet électronique et s'enfuit le jour de son procès

Omar Ettaleb a coupé son bracelet électronique et est en fuite, a indiqué le parquet lundi matin. L'homme est désormais signalé en Belgique et à l'international. Un mandat d'amener va être décerné contre lui. L'accusé ne s'est pas présenté ce lundi matin à la reprise de son procès.