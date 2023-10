1/ Le tribunal condamne un ressortissant roumain à rembourser 241 000€ d'allocations familiales

Père de treize enfants, un Roumain, indépendant dans le secteur de la construction, perçoit 241 000 euros d’allocations familiales: à rembourser.

2/ Massages érotiques dénoncés contre le "pervers de Chaumont" mais niés

Il semblait un peu perdu, ce Chaumontois de 59 ans, lorsque le président du tribunal correctionnel de Nivelles lui demanda son adresse. Il dut consulter son GSM pour lui donner une réponse ! Il est vrai qu’il avait le mauvais rôle sur le banc des accusés, poursuivi qu’il était pour les préventions de harcèlement sexuel au travail, attentats à la pudeur envers des personnes majeures et envers une jeune fille mineure.

La citation lancée contre lui pullulait de détails sexuels à ce point intimes que, dans un premier temps, l’auditorat du travail avait annoncé son désir de voir l’affaire traitée à huis clos.

Citation de semaine

guillement Il mérite d’être soigné. 4 ans de prison, ce n’est pas humainement justifiable

+ LIRE LE COMPTE-RENDU | Plus de 50 coups de poing et pied à sa victime: 4 ans de prison requis.

4/ Avec le castor, il se ronge les sangs

Pour Francis, 56 ans, le bonheur n’est pas dans le pré mais autour de l’étang, celui qu’il possède et qu’il entretient. Mais depuis deux ans, la belle sérénité a laissé place à de nombreuses tensions, principalement avec l’agent du DNF (nature et forêts) qui gère la zone.

Entre le prévenu et cet agent, cela chauffe visiblement à cause du… castor et de sa réintroduction dans la région.

5/ Course-poursuite: “Il a grillé des “stop” et prenait ses virages à la corde”

L’automobiliste était recherché par la police. Raison pour laquelle il n’a pas souhaité se soumettre au contrôle. S'en est suivi une course-poursuite qui s'est terminée par une fuite à pied.

Citation de la semaine

guillement "Entre le vétérinaire de l’Afsca qui effectuait les différents contrôles et mes clients, le courant ne passait pas"

+ LIRE LE COMPTE-RENDU | Abattoir de Ciney: menace d’une très grosse amende.

7/ Il crée un groupe Facebook pour la reconquérir

L’ancien compagnon était si oppressant et agressif que la fille de la victime craignait d’être kidnappée.

8/ À un mois et demi, Manoa décède du syndrome du bébé secoué, la vie parfaite du papa n’était qu’illusion

Il y a des dossiers qui sont émotionnellement lourds à préparer puis à plaider devant un tribunal correctionnel. L’affaire du décès du petit Manoa (né le 10 mai 2016) en fait partie. Mercredi matin, les faits étaient très difficiles à entendre pour tous, aussi bien pour les journalistes que pour les magistrats de la justice.

"Mais qu’est-ce que j’ai fait ?", avait dit Nicolas juste après l’admission de son fils aux urgences. Au tribunal, le père du petit et principal suspect a brillé par son absence.

Citation de la semaine

guillement "Je cherchais un vieux Senseo pour remplacer le mien qui était cassé"

+ LIRE LE COMPTE-RENDU | Un père et son fils poursuivis pour avoir volé dans un recyparc

9/ Il incendie la voiture de son ancien avocat

Dans la nuit du 15 septembre 2020, Maurizio Ceniviva, un homme âgé de 60 ans, domicilié au Grand-Dûché du Luxembourg a écopé de 22 mois de prison, avec un sursis de 3 ans pour la moitié de la peine, devant la cour d’appel de Liège pour avoir, en 2020, bouté le feu à la Jaguar de son ancien avocat.

L’homme estimait ne pas avoir retouché assez après avoir été victime d’un accident de la circulation...

10/ Lacéré, violé avec un bâton et brûlé avec une plaque chauffante

Une nuit abominable pour un Namurois, sur qui on a relevé 19 plaies. La victime, retenue contre son gré, a subi des lacérations et des coups de couteau, a été violée avec un morceau de bois et brûlée sur le corps avec une plaque chauffante. La raison de ce massacre ? La victime aurait fait des avances à la compagne enceinte de l'un des prévenus.

La victime, marquée à jamais, s’est réfugiée à l’étranger.

On vous raconte la suite

15 et 12 ans de prison pour les deux frères qui ont tenté de tuer un citoyen de Givry, pour le voler

Ce sexagénaire est un miraculé. Le 17 mars 2022, deux hommes s'étaient introduits dans son habitation pour tenter de lui extorquer de l'argent. Ils ont beau nier leur présence sur les lieux, le Tribunal correctionnel de Neufchâteau ne les a pas crus. Didier Lambert-Joaquim écope de 15 ans de prison, son frère Steven Serra-Joaquim de 12 ans de prison, pour le home-jacking de Givry.

Mais encore

Les enfants de la baronne Ullens sortent du silence: "S’il y a un procès public à faire, c’est celui de l’assassin, pas celui de la victime"

Pour la première fois, les enfants de Myriam Ullens s’expriment dans la presse à travers leur avocat, Laurent Kennes. Ils estiment que la mémoire de leur mère est salie.