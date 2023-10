Surprenantes histoires judiciaires: le directeur tabasse un élève, condamné à nettoyer le logement, il tente de recruter des terroristes à l'école

1/ Un élève de 13 ans tabassé par un directeur

L'ancien directeur et le sous-directeur sont poursuivis pour des coups portés à un élève de 13 ans, en 2019. Le directeur avait été mis à pied par la Communauté française. "J’ai entendu crier. Je me suis aperçu que mon directeur et le gamin s’empoignaient en étant tombés au sol l’un sur l’autre. J’étais ulcéré par l’attitude de mon collègue. Je lui ai crié “Arrête tes conneries, lâche-le.”"

2/ Un couple condamné à... nettoyer régulièrement son logement

Jugement inhabituel pour un homme qui a porté des coups à sa femme. Il devra en outre apporter la preuve qu’il contribue aux dépenses de son ménage.

Citation de la semaine

"C’est interpellant, choquant. En vingt ans de correctionnelle, je n’ai jamais vraiment vu ce genre de choses"

+ LIRE LE COMPTE-RENDU | Du sang partout dans la chambre des enfants

4/ Alcoolisé, l’aspirant policier a voulu semer la police

Le jeune conducteur rentrait d’une partie de chasse et a voulu éviter d’être contrôlé sous influence de l’alcool. L’un des policiers avait finalement fait usage de son arme.

5/ Soupçonné de "radicalisme avancé" à 16 ans

Le jeune homme, poursuivi devant la justice, est suspecté d’avoir participé aux activités d’un groupe terroriste avec la casquette de dirigeant. Il tentait de recruter des terroristes parmi ses camarades de classe.

6/ 3,6 millions d’euros escroqués à une riche héritière

En 2016, il est revenu à l’oreille de policiers qu’une (très) riche héritière du Brabant wallon avait été arnaquée par des escrocs français se faisant passer pour des professionnels du marché de l’art. Puis c’est Interpol, depuis Paris, qui a fait passer l’information de manière plus précise: des malfaiteurs chevronnés auraient ciblé cette victime en utilisant le système de l’escroquerie "aux jades et ivoires", bien connu en France.

7/ Le chasseur se dit victime d’un coup monté d’un autre chasseur: "On s’interroge sur qui a déposé les viscères là"

Le chasseur et son fils auraient soustrait un cerf d’un tableau de chasse, sur la commune de Bertrix. Ils se disent victimes d’une cabale menée par un autre chasseur du village. "Je savais que certains chasseurs pouvaient faire preuve de mauvaise foi, mais là, ils font preuve d’une imagination particulièrement débordante", ironise le procureur.

8/ Incapable de respecter les conditions probatoires, il préfère aller en prison

Le prévenu n’avait pas caché son agacement à son assistant de justice concernant les conditions qui assortissaient une peine de deux ans de prison. Il n’a rencontré ce dernier qu'une seule fois, lui a confirmé qu’il consommait toujours, qu’il en avait marre de la probation et qu’il aimait autant aller en prison. Le parquet demande la révocation de ce sursis.

On vous raconte la suite

Deux enfants enfermés dans des “cages” entre 2010 et 2014

Les deux victimes, âgées de 29 et 36 ans lorsque les faits ont été découverts, souffraient de problèmes psychiatriques. Les faits ont été déclarés établis mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant, qui a dû toutefois tenir compte du dépassement du délai raisonnable.

Mais aussi

Ces experts qui font parler les archives de la police scientifique

Scènes de crimes, d’attentats, d’accidents, cambriolages, reconstitutions… En 2019, le transfert de 100.000 photos d’archives du laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale de Liège aux Archives de l’État a débouché sur la mise sur pied d’un comité scientifique international.

De Liège à Namur, du dépôt des archives à une salle d’autopsie, en passant par un studio photo et les locaux de la police judiciaire, embarquez sur les traces de ces archives qui vont encore faire parler d’elles.