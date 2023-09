Une femme meurt dans des circonstances suspectes à Louvain : “Il est possible qu’elle soit tombée de son appartement situé au cinquième étage”

”Mardi matin, vers 00h40, un témoin a signalé à la police de Louvain qu’une femme avait été retrouvée gravement blessée”, a déclaré Sarah Callewaert, porte-parole du parquet. “Il est possible qu’elle soit tombée de son appartement situé au cinquième étage.”

Des témoins ont tout de même tenté de réanimer la femme de 41 ans, mais celle-ci est décédée sur place.

”Peu après les faits, un homme de 45 ans est arrivé, paniqué, et a indiqué qu’il était son compagnon”, a ajouté le parquet. En raison du flou qui entoure ce décès, le laboratoire médico-légal et le médecin légiste se sont notamment rendus sur les lieux pour faire les constatations nécessaires. “Le partenaire de la victime a été arrêté et sera interrogé dans la journée (de ce mardi) sur le déroulement exact des faits”, a encore précisé le parquet.