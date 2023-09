1/ Une coiffeuse rasée sauvagement par des malfrats

Une agression immonde et qui est même qualifiée en droit pénal de "traitement inhumain et dégradant". La coiffeuse devait 480€ à une dame qui lui avait fait une extension de ses cheveux. La dame est venue avec un homme réclamer son dû. Ils ont séquestré la coiffeuse et lui ont rasé les cheveux.

2/ La saleté ne fait pas un canard laqué avarié

Entre les restaurants chinois et l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), on ne se comprend pas toujours. La relation est tumultueuse pour ne pas partager, gentiment dit, la même conception de l’hygiène. Nouvelle illustration ce lundi matin, au tribunal correctionnel de Namur, où comparait un jeune restaurateur chinois, sommé de s’expliquer sur des PV calamiteux, certains anciens, dressés par l’Afsca.

La citation de la semaine

guillement “Via une annonce Facebook, monsieur a “fait appel à la tribu” pour “récupérer des chiots en péril. ”

4/ Un ex-policier risque 30 mois de prison pour des faits de moeurs: il détenait des images de violences sexuelles sur des enfants

Le prévenu est suspecté d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’une fille de 11 ans. Il doit aussi répondre de détention et de propagation d’images de violences sexuelles sur enfants.

6/ Le médecin-conseil retraité soupçonné d’avoir photographié sous sa jupe

Un retraité de Beaufays âgé de 74 ans encourt 8 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des faits que l’on peut qualifier de “voyeurisme”. Le 20 mai 2021, ce médecin-conseil retraité s’est présenté dans une épicerie de Beaufays. Il a été filmé alors qu’il tournait autour de la dame puis se mettait accroupi avec son téléphone en main.

La citation de la semaine

guillement "Je ne sais plus lire d’histoires à mes enfants"

8/ Violence conjugale: vers une 24e condamnation pour Philippe

Onze pages de casier judiciaire: que faire de Philippe ? C’est la question que se pose le parquet concernant le quadragénaire, lassé de revoir ce visage bien connu.

On vous raconte la suite

Accident mortel à Marche: Valérie Lecomte, la bourgmestre de Somme-Leuze, demande encore son acquittement

La justice doit toujours se prononcer sur un accident de la route mortel impliquant la bourgmestre de Somme-Leuze, survenu le 16 juillet 2020, sur le boulevard urbain à Marche.

Spécialisés dans les vols de vélos électriques, ils sont condamnés

Fin 2020, ces auteurs, spécialisés dans les vols de vélos électriques, prisés pour leur valeur de revente, ont écumé la Belgique et tout spécialement la province de Namur. Deux vagues de vols ont eu lieu. Les auteurs viennent d'être condamnés.

Mais encore

Miguel Stennier condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour parricide

La cour d’assises du Hainaut a prononcé, mercredi, une peine de quinze ans de réclusion criminelle contre Miguel Stennier (27 ans), reconnu coupable d’un parricide commis à Châtelet, le 8 août 2021.

Lors d’une dispute familiale, il a tué son père d’un coup de couteau planté entre le cou et l’épaule. Christophe Stennier (46 ans) est mort quelques minutes plus tard d’une hémorragie massive et d’un hémothorax. La lame a sectionné une artère et a transpercé un poumon.

Bien que condamné, le bourgmestre Yves Delforge ne fera pas appel

Mercredi dernier, le tribunal correctionnel de Namur déclarait coupables six mandataires publics, ou l’ayant été, pour avoir illégalement autorisé l’abandon de déchets dans la carrière de Biesmerée. Pourquoi l’actuel bourgmestre Yves Delforge, est-il le seul à être condamné au paiement d’une amende ? Nous nous sommes plongés dans les détails de ce jugement, étayé par de nombreuses déclarations de témoins, fonctionnaires communaux et hommes de terrain du service Travaux.