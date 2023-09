12 surprenantes histoires : la vidéo du cycliste des Fagnes n’aurait pas dû être diffusée, fonctionnaires wallons au tribunal, bourgmestre pollueur ?

1/Cycliste des Fagnes : le père de l’enfant a commis une faute avec la diffusion de la vidéo

Le tribunal civil a donné raison, ce mardi, au “cycliste des Fagnes” et estime que diffuser la vidéo n’était la bonne réaction.

2/Un ancien échevin poursuivi pour harcèlement et attouchement : la victime s’est suicidée

Élu aux communales de 2018, il aurait commis des faits délictueux sur la tenancière d’un café, qui a mis fin à ses jours le 3 novembre 2018. Il conteste.

guillement Ils m’ont obligé à gratter la glace du congélateur et m’ont contraint à me placer dedans après m’avoir donné des couvertures.

Condamnation pour le couple qui avait enfermé un homme dans un congélateur

4/À 160 au lieu de 50 km/h, un jeune conducteur sous l’influence du cannabis, fonce délibérément sur des policiers

”On va appeler un chat, un chat. Vous êtes un danger public”, signifie la présidente au prévenu d’une vingtaine d’années. Le 5 mars 2022, l’individu commet plusieurs infractions de roulage, une entrave méchante à la circulation ainsi qu’une rébellion armée dans une voiture en défaut d’immatriculation, sans détention de permis de conduire et sous l’influence du cannabis. Il n’est pas très loquace sur les faits, mais ne les conteste pas.

5/L’ancien bourgmestre brûlait des déchets

Agriculteur, l’ancien bourgmestre de Manhay a eu maille à partie avec deux agents de la DNF : en 2021 il a été surpris en train de brûler des déchets plastiques en plus des herbes sèches.

6/Deux fonctionnaires wallons poursuivis pour faux et détournement

Des dizaines de véhicules sont évoquées dans ce dossier

7/Fléron : le pédophile couchait avec sa mère et abusait les enfants de sa famille

Un pédophile domicilié à Fléron âgé de 32 ans encourt une peine de 15 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir violé et commis des abus sexuels sur cinq enfants issus de sa famille et âgés de 4 à 14 ans. L’intéressé a également commis de la détention et des échanges d’images pédopornographiques.

Un voisin de l’intéressé, déjà condamné pour avoir violé son propre petit frère, a également échangé avec lui des images et des vidéos du même type. Il encourt une peine de deux ans de prison ferme. La mère et la grand-mère des enfants sont également poursuivies pour non-assistance à personne en danger.

8/Liège : soupçonnée d’avoir poignardé un chien

Awatif, 40 ans, encourt douze mois de prison devant la cour d’appel de Liège devant laquelle elle doit répondre d’une agression qui dépasse l’entendement. En effet, l’intéressé doit répondre d’avoir porté des coups de couteau à un chien qui était enfermé dans une cage et d’avoir blessé la jeune fille qui le gardait.

9/Un père de Bertrix traque partout son ex-épouse : jusqu’à Bruxelles et en vacances en Turquie !

Une affaire lourde de harcèlement a été débattue ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau.

D’un côté, Me Benjamin Dethier qui défend les intérêts de la partie civile, victime de multiples harcèlements suite à une séparation.

En face, Me Didier Bernard défendant le prévenu, un père de famille de 47 ans de Bertrix, ancien conducteur de train. Ce dernier est poursuivi pour avoir porté des coups à son ex-épouse, dont une tentative de strangulation, en octobre 2021, alors que le mari voulait revenir dans sa maison.

Carrière de Biesmerée : le bourgmestre de Mettet, la commune et 4 (anciens) mandataires sont coupables

Le ministère public reprochait aux protagonistes d’avoir, durant leurs mandats respectifs, permis de remblayer cet endroit avec des déchets inertes, transformant les lieux en centre d’enfouissement technique pour lequel aucune autorisation n’a été délivrée.

”Qui dois-je tuer pour enfin être écouté ?”

Pierre Besure a été puni par la SNCB pour avoir eu le cran de dénoncer les conditions dans lesquelles sont octroyés les certificats de bilinguisme.

L’auditorat du travail a entendu ses doléances et a lancé contre HR Rail, l’employeur des cheminots, une citation devant le tribunal correctionnel pour avoir créé contre le précité un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant.

Le dossier sera plaidé le 4 juin 2024, mais c’est le précité qui s’est trouvé le 30 juin sur le banc des accusés suite à la plainte déposée par le député européen Marc Botenga (PTB) qui, comme plus de vingt autres destinataires (dont le palais royal et le Premier ministre), reçut dans sa boîte à messages, en novembre 2020, un envoi dans lequel le signataire exposait son mal-être…

Julien Broeders sera jugé dès le 18 septembre pour meurtre, viol et tentative d’assassinat

La cour d’assises de Liège a constitué ce mercredi un jury composé de 7 femmes et 5 hommes en vue de juger Julien Broeders, un Remicourtois de 32 ans, accusé d’avoir commis un meurtre sur Didier Bada et une tentative d’assassinat ainsi qu’un viol sur une de ses voisines alors âgée de 82 ans.