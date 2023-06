Mort du petit Raul à Gand: la sœur mineure de la victime placée dans une institution après une nouvelle audition

Le corps de Raul, 9 ans, a été repêché dans le Houtdok de Gand le jeudi 13 avril. Il se trouvait dans un sac de sport lesté de pierres et aurait été jeté à l'eau dès la fin du mois de janvier. La mère, Yoana M., âgée de 34 ans, a été arrêtée pour homicide involontaire, coups et blessures et dissimulation du corps, entre autres chefs d'accusation. Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps de Raul, la mère a affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec sa mort. Elle a rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon, mais sa fille a déclaré par la suite que sa mère et son compagnon étaient présents lorsque le corps a été jeté à l'eau.

L'ex-petit ami, Nicu C., 34 ans, a été arrêté le 14 avril dans la ville néerlandaise de Bakel. Il est soupçonné des mêmes faits que la mère et a été remis à la Belgique le 25 avril. L'homme a d'abord déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la mort du garçon et qu'il demandait une confrontation avec la mère. Lors de cette confrontation, la mère et l'ex-petit ami ont tous deux déclaré que la sœur mineure de Raul aurait également porté des coups à l'enfant. L'enquête a alors été étendue à la fille, qui a été à nouveau entendue. Le contenu de sa déclaration n'est pas connu, mais elle a été placée dans une institution pour mineurs par le juge de la jeunesse.