Florennes : une dame agressée après avoir demandé à une famille de quitter le parc d’une école

L’altercation, la prévenue ne la conteste pas, au contraire du coup de poing que la partie civile lui reproche. "Nous étions dans ce parc avec mon compagnon, nos quatre enfants et avons été rejoints par ma mère et mon oncle quand cette dame, arrivée en scooter, est venue nous demander de partir. Elle a claqué son casque par terre, nous a insultés et est venue vers moi. J’ai eu peur qu’elle me frappe alors je l’ai prise par les cheveux et nous sommes tombées au sol. J’ai simplement voulu me défendre. Sa blessure à l’œil ? Peut-être à cause des cailloux lors de la chute."

La victime a évidemment une autre version. La prévenue, énervée, l’aurait insultée de "grosse vache" et exigeait qu’elle lui présente un papier ou appelle la police. Elle a alors demandé à l’oncle et au compagnon de quitter les lieux. Ceux-ci ont accepté. C’est alors que la prévenue serait venue lui mettre un coup de poing.

Le parquet de Namur, qui requiert 2 ans avec sursis probatoire partiel, évoque un témoin anonyme qui "a vu une main au visage" de la victime. Un témoignage que la défense demande d’écarter. "Il a été fait 2 jours après les faits et vu les déclarations, il pourrait s’agir de quelqu’un qui travaille dans cette école." Pour le reste, s’agissant de la version de l’un contre celle de l’autre, l’acquittement sur base de la légitime défense est plaidé. Jugement le 5 septembre.