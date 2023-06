Surprenantes histoires judiciaires: le réveillon vire au cauchemar, chiots enterrés vivants, 20 ans plus tard, la Wallonie lui verse 3 millions...

Il bloque l’ambulance en pleine urgence

Les automobilistes qui ont croisé la route d’Angello ont probablement cru qu’ils avaient été involontairement plongés dans le tournage d’un film d’action.

Ce jour-là, ce jeune de 26 ans, roule sur l’autoroute, entre Bruxelles et Namur, en compagnie de sa petite amie. Celle-ci est enceinte.

À un moment, l’imprévisible conducteur décide de s’arrêter sur la bande d’urgence. "Je ne me sentais pas bien", justifie-t-il. Mais il bloque aussi une ambulance qui tente de se frayer un chemin dans le trafic visiblement intense. "Je pensais que c’était la police, j’ai eu peur", commente le prévenu.

Elle avait enterré vivant quatre chiots dans un pot de fleurs

Une passante avait récupéré un chiot de race chihuahua dans… un pot de fleurs situé devant une maison. Elle l’avait ramené à la SPA qui n’avait rien pu faire pour sauver le pauvre animal, probablement été enterré vivant. Comble de l’horreur, le lendemain des faits, trois autres chiots issus de la même portée avaient été découverts dans le même pot de fleurs.

La citation de la semaine

guillement "Nous avons appris dans nos cours en secondaires que l’enfer, c’est les autres, mais lui, c’est l’enfer pour les autres."

Un père filme la scène où il tabasse sa fillette de 7 ans pour forcer sa compagne à revenir

Il envoie l’odieuse vidéo à sa compagne et menace de continuer à frapper si elle ne revient pas. Un chantage qui glace le sang

Séquestrée et tabassée chez elle, la nuit du réveillon

Les douze coups de minuit n’ont pas seulement sonné à l’horloge dans cette maison d’un petit village wallon. Ils ont aussi été donnés à l’habitante des lieux par l’une des invitées.

Une dame de 86 ans dépouillée de plus de 130.000 €

Fabien (prénom d’emprunt) faisait défaut à la barre et cette absence pourrait lui coûter quatre ans de prison, peine requise par le ministère public, pour lequel le prévenu a clairement abusé de la confiance d’une dame âgée de 86 ans. Dans l’affaire, cette dernière a été dépouillée d’une somme dépassant les 130.000 €.

On vous raconte la suite

Le tribunal ne croit pas au complot: de la prison pour l’incendiaire

Depuis le début, le jeune homme nie être à l’origine de cette série d’incendies qui a fait vivre toute une région dans la peur. Il faut dire que, depuis le 1er incendie qui s’est déroulé vers la mi – avril 2019, dans une étable, les feux se sont succédé à un rythme soutenu. Le tribunal correctionnel vient de rendre son jugement.

Il se masturbe sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve: 15 mois avec sursis

Le 15 février dernier, la police est alertée du comportement d’un homme qui se trouve sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Il exhibe son sexe et se masturbe à la vue de tous. Les enquêteurs qui l’ont interrogé après son interpellation ont demandé au suspect s’il avait été jusqu’à éjaculer et il a répondu que non: ça, c’était ailleurs, à un autre moment, dans un bus…

Un ancien assureur et un restaurateur condamnés pour avoir blanchi 200.000 euros, qui leur seront confisqués

Un ancien assureur comparaissait fin maidevant le tribunal correctionnel de Namur, accusé d’avoir aidé un ami restaurateur à blanchir 200.000 euros. Il était également dans le collimateur de la justice pour avoir prêté des sommes à plusieurs personnes sans respecter les règles en la matière.

Mais aussi

Sa Golf tombe dans un trou sur une route wallonne en 2002: 20 ans plus tard, la Région va lui payer près de 3 millions d'euros

Plus de 2,3 millions d'euros, et pas loin de 3 en comptant les intérêts : c'est la somme record que la Région wallonne devra verser à un automobiliste, plus de vingt ans après un accident de la circulation survenu en 2002 dans un chantier mal signalé de l'autoroute E19.

Fausses procurations de Neufchâteau: 3 des 4 condamnés sont en appel

Condamnée à 6 mois de prison et à une forte amende dans l’affaire dite des fausses procurations de Neufchâteau, Francine Bossicart ne fera pas appel. C’est la seule.