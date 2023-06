1/ Un psychiatre violent et harceleur demande son acquittement pour "démence passagère"

Un psychiatre est poursuivi pour coups et blessures, menaces avec un couteau et harcèlement envers sa compagne (et ex-patiente). Mais son avocate demande son acquittement en raison de sa "démence passagère".

2/ Il avait construit sans permis: il doit tout démolir

Un sexagénaire avait transformé une vieille ferme en 6 appartements et 4 studios, malgré un refus du permis de bâtir. Il doit tout démolir. Ordre du tribunal. Et pour être plus précis encore les juges ont détaillé les étapes du plan de destruction.

La citation de la semaine

guillement "Monsieur a une conduite dangereuse que l’on peut qualifier d’entrave méchante à la circulation. Il a déjà été condamné à 40 mois de prison et son casier judiciaire comporte 11 antécédents."

4/ Deux enfants placés dans des "cages"

En 2015, une mère de famille (1948) et un de ses fils (1977) ont été interpellés pour des faits de maltraitances commis sur deux (une fille et un garçon) des six autres enfants de la famille. Ceux-ci, qui souffraient de problèmes psychiatriques lourds, étaient régulièrement enfermés dans deux cellules de 9m² construites dans une annexe de l'habitation isolée en pleine campagne.

Près de dix ans après les faits (Ndlr : un délai expliqué par la question de la responsabilité pénale de la maman), le tribunal correctionnel de Dinant s'est penché sur ce dossier. Le fils était présent en personne pour s'expliquer.

5/ La maison est devenue "un vrai petit hameau"

Dans ce petit coin isolé de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Nicolas mène sa barque depuis une vingtaine d’années. Mais le quinquagénaire a eu tendance à prendre ses aises, mais aussi ses distances, avec les législations urbanistiques.

6/ Le conducteur pris en chasse à 180 km/h est-il le bon ?

Un conducteur français domicilié en Alsace est poursuivi pour rébellion armée devant le tribunal correctionnel d’Arlon. Mais son avocate prétend que le conducteur ne pouvait être à Messancy au moment des faits car il aurait été hospitalisé à Mulhouse !

7/ Le marchand de frites lui met une tarte

Alors qu’il se rendait chez son fournisseur, il n’avait pas supporté l’attitude arrogante d’un jeune employé alors en intérim.

8/ Menaces et insultes au milieu des champs

Sur fond de conflit familial, un agriculteur quinquagénaire de la commune de Libin se retrouve sur les bancs du tribunal correctionnel de Neufchâteau. On lui reproche une vive altercation, en novembre 2020, avec un de ses cousins éloignés, plus jeune, et la maman de celui-ci. La scène s’est passée dans les champs.

Mais aussi

Le "cycliste des Fagnes" réclame 4.500 euros à la famille de la fillette renversée en décembre 2020

Le cycliste qui avait accidentellement renversé une petite fille, le 25 décembre 2020 dans les Fagnes, estime que la diffusion de la vidéo dans laquelle on le voit percuter l'enfant avec le commentaire "Faites tourner s'il vous plait. Urgent" a eu des conséquences sur sa vie privée et sa réputation, a-t-il déclaré mardi au tribunal civil de Verviers.

Vol de 350 lapins par une vingtaine d'activistes vegans chez un éleveur: 3 personnes arrêtées et inculpées, un giga procès en vue

C’est une double affaire de vols de lapins qui avait fait grand bruit. La victime est le plus gros éleveur wallon, Christian Teller, qui possède 50 000 lapins.

Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2019, la porte arrière d’un de ses hangars à Aubel a été forcée et au moins 350 lapins de six semaines ont été dérobés en quelques minutes et emmenés dans plusieurs véhicules.

En septembre 2020, rebelote au même endroit, vol de 92 lapins à la clé. Ceux-là avaient été retrouvés dans la nature… morts de froid.

Pour ce deuxième cas, aucun suspect n’a pu être retrouvé. Mais pas pour le premier, trois personnes ont pu finalement être identifiées, perquisitionnées, arrêtées et inculpées. L’instruction est aujourd’hui terminée et le parquet de Charleroi réclame leur renvoi en correctionnelle.