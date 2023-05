Chênée (Liège): le meurtrier présumé sous mandat d’arrêt, sa victime “a coiffé la reine des Belges”, selon un autre de ses petits-fils (photos)

”Je pense fort à toi. Bon voyage vers la paix, tu ne souffriras plus maintenant tu seras au paradis et lui en enfer. Tu n’auras plus à le voir, à te faire insulter ou maltraiter. Tu as toujours été là pour tout le monde. Tu as fait grandir ta sœur et ton frère, tu as élevé mon papa toute seule et ensuite tes petits et arrière petits enfants. Tu as donné corps et âme dans ton métier de coiffeuse. Tu as même coiffé la reine des Belges. Tu as travaillé jusqu’à l’âge de 75 ans et tu n’as même pas pu te reposer par la suite. Une vie détruite en moins de deux ans. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Je t’aime mamy.”