Mort de jeune Raul à Gand: confrontation jeudi entre la mère de Raul et son ancien compagnon

Yoana M., la mère de famille de 34 ans, a été placée sous mandat d'arrêt à la mi-avril. Elle est soupçonnée entre autres de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre.

Son ancien compagnon, Nicu C., avait, lui, été interpellé le 14 avril dernier à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Il est également soupçonné d'être impliqué dans la mort de Raul. Devant la justice néerlandaise, l'homme avait accepté la procédure de remise accélérée à la Belgique. Il a été extradé le 25 avril. Présenté à un juge d'instruction de Gand, il a été placé sous mandat d'arrêt et la chambre du conseil a confirmé sa détention. L'homme a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec le décès du jeune garçon et était demandeur d'une confrontation avec la mère.

Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps de Raul, la mère avait également indiqué qu'elle n'était pas liée à la mort de son fils, et avait rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon. Mais sa fille avait déclaré plus tard que le couple était bel et bien présent lorsque le corps avait été jeté à l'eau. À l'heure actuelle, les deux suspects continuent de se renvoyer la balle.

Raul aurait été victime de graves violences familiales, mais le parquet de Flandre orientale n'a pas encore donné de détails sur les résultats de l'autopsie. La grand-mère de Raul a déclaré devant des médias roumains que son petit-fils a peut-être succombé à des coups sur la tête que sa mère lui aurait infligés avec un thermos. Une information qui lui aurait été rapportée par la soeur de Raul. Celle-ci devrait avoir été auditionnée une nouvelle fois, mais on ne sait pas si ses déclarations diffèrent de celles délivrées lors de son premier interrogatoire, au cours duquel elle n'avait pas mentionné les coups portés au garçon avec un thermos.

Les avocats des suspects n'ont pas souhaité faire de commentaire sur la confrontation prévue jeudi.