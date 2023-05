Arnaque sur un parking de restaurant: il tue l’escroc et retourne manger son dessert

Erick Aguirre était attablé au restaurant en compagnie de sa petite-amie. Il avait donné cette somme d’argent à un individu se faisait passer comme employé du lieu. Il réclamait supposément une consigne en échange de l’aide au stationnement des clients sur le parking. À la fin du repas, le tueur s’attendait à récupérer son billet.

Après un échange les véritables employés du restaurant, le Texan a réalisé l’arnaque. Le stationnement était gratuit. Erick Aguirre a donc quitté momentanément sa compagne pour aller trouver le voleur. Selon un témoin présent lors de son procès, le tueur a été récupérer une arme dans son véhicule avant d’aller en direction du voleur. C’est là qu’un coup de feu a retenti. Pas le moins du monde perturbé par son propre acte, le tueur est allé ranger son arme et a retrouvé son amie à table pour terminer son repas.

La compagne a compris qu’il n’avait pas simplement fait fuir l’arnaqueur, comme son conjoint le lui avait indiqué. Elle a découvert la réalité lorsqu’elle s’est vue sur un appel à témoin affiché par la police de Houston.

Alors qu’il avait expliqué à sa compagne avoir simplement fait fuir l’escroc, celle-ci a découvert quelques jours plus tard que la photo du couple était affichée sur un appel à témoin de la police de Houston. Elle n’a rien laissé filé, malgré qu’il s’agisse de son compagnon. La jeune femme a appelé les forces de l’ordre et le tueur a été arrêté le 28 avril, puis inculpé pour meurtre. Le voleur, la victime, est décédé de ses blessures par balles quelques instants plus tard à l’hôpital.