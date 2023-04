Violences liées au milieu de la drogue à Anvers : un appartement explose à Borgerhout

Violences liées au milieu de la drogue à Anvers: « Il y aura d’autres tragédies », avertit Vincent Van Quickenborne

Une réunion de concertation a eu lieu entre les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne, et le bourgmestre d’Anvers après la mort par balle d’une fillette lundi à Anvers, conséquence vraisemblable de la guerre entre les trafiquants de drogue dans la métropole.