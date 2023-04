La police lance une avis de recherche 31 ans après la découverte d'une femme inconnue retrouvée dans une citerne d'eau de pluie à Holsbeek

Elle est âgée entre 30 à 55 ans et est de petite taille (1m54).

Elle a une dentition peu soignée. Elle portait vraisemblablement une prothèse dentaire à la mâchoire supérieure vu que les dents étaient manquantes. De nombreux plombages dentaires étaient présents à la mâchoire inférieure.

Elle portait un gilet tricoté beige/brun muni d'une ceinture, un T-shirt avec des rayures verticales noires et la représentation de 2 surfeurs et 3 palmiers colorés ainsi que les inscriptions "Sun- Surf- Sea", un short à carreaux foncés muni d'un logo brun et carré sur le côté droit représentant un lion avec une couronne. Au majeur droit, elle portait une bague en plastique ou en corne.

Si vous reconnaissez ces vêtements ou si vous connaissez cette dame, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.