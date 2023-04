Surprenantes histoires judiciaires: morte trois fois, un bar à champagne hors-taxe, à 212 km/h avec 57 kg de cocaïne

La maman de François Ghoyère est décédée… trois fois !

L’ancien candidat aux élections communales de Mons encourt trois ans de prison pour escroqueries, faux, usage de faux.

Les tenancières du bar à champagne esquivaient la taxe communale

La Commune de Gembloux a voté en 2013 une taxe sur les bars à champagne. Celle-ci a laissé un goût amer dans la bouche de ceux qu’elle visait. C’est pour cette raison qu’une mère et sa fille, la première était propriétaire du bâtiment situé au bord de la N4, la seconde l’aidait dans l’exploitation des lieux, comparaissaient devant le tribunal correctionnel.

La citation de la semaine

guillement "Le comportement de la jeune victime avant les faits est parfaitement inadmissible et témoigne manifestement d’un manque d’éducation."

À 212 km/h sur la E411 avec 57 kg de cocaïne dans le coffre

Un véhicule immatriculé aux Pays-Bas circulait à toute vitesse sur l'E411, à proximité de Gembloux. Les policiers ont tenté de contrôler leur véhicule, mais le conducteur a fait une manœuvre toujours plus dangereuse.

Après avoir menacé deux personnes à Bouillon, il dit vouloir être armé pour se protéger

L’homme dont le père a sauvagement été tué, détenait une arme sans autorisation et a menacé la fille de son ex-compagne et le compagnon de celle-ci.

L’ex-directeur d’école et son épouse auraient abusé de 16 fillettes

Un ancien directeur d’école et son épouse ont comparu jeudi devant le tribunal correctionnel de Verviers pour des faits de mœurs, dénoncés par une femme aujourd’hui âgée d’une trentaine d’années. L’ancien directeur de l’école de Bullange aurait fait 16 victimes. Pour 13 d’entre elles, les faits sont prescrits.

Ces derniers ont été révélés en 2017 à la suite d’une plainte déposée par une victime.

Il vole pour 32.000€ de pellets à son employeur

Confronté à des difficultés financières, un homme originaire d'Andrimont avait entreposé la marchandise, à hauteur de 32 000 de pellets volés à son employeur basé à Herstal, dans l’entrepôt d’un ami et la revendait en petite quantité.

Il tire un coup de feu en direction de la voiture de son beau-frère, après la Fête de la bière à Marche-lez-Ecaussinnes

Quelques mois plus tard, Cédric en veut encore à Jordan, lequel encourt une peine de six mois de prison pour détentions d’armes et de munitions, des menaces et destruction d’une voiture.

Condamnation de la septuagénaire qui avait fait une fellation en pleine rue au sexagénaire

Le 11 septembre 2022, un habitant de Dinant a prévenu la police car le spectacle auquel il assistait depuis chez lui ne lui plaisait guère. Un homme et une dame, âgés d’une soixantaine et d’une septantaine d’années, s’octroyaient un petit plaisir… public. "Je voulais rentrer à la maison mais lui voulait que ça se fasse tout de suite. Ce n’est pas un Italien pour rien, il a un grand appétit", dira la dame aux policiers.