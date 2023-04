Trafic de cocaïne à Florennes: "Ce n'est pas Escobar, ni El Chapo!"

Voilà près d’un an qu’un habitant de Florennes se trouve en détention préventive, suspecté d’avoir organisé un trafic de cocaïne, entre le 1er avril 2021 et le 25 avril 2022. Son passé judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Le prévenu est particulièrement connu de la justice.

Mais ce trafic de cocaïne, il le conteste sur pratiquement toute la ligne. Ce gérant d’une société de construction n’en aurait vendu qu’en petites quantités

Le parquet de Namur a, lui, une autre vision de cette affaire. La société de construction du prévenu, très peu active, aurait principalement été créée dans le but de blanchir une partie de l’argent issu du trafic de cocaïne.

Cannabis au kilo: un petit business en famille, 360.000 € de chiffre d’affaires

C’est un peu la version sambrevilloise de "Family Business", cette série humoristique centrée sur une famille qui se lance dans la culture et la production de cannabis. Mais ici, on est dans le réel. Et c’est nettement moins drôle…

La citation de la semaine

guillement J’ai acheté des armes et des cartouches, pas pour m’en servir, mais parce que je les trouvais jolies. Je ne voulais pas impressionner des gens avec les armes comme ça se fait parfois

Course-poursuite fatale : acquittement requis pour un policier

Une équipe de la police de Wavre est appelée dans une rue où une Audi signalée volée vient d’être localisée. En arrivant à proximité, les agents aperçoivent deux jeunes gens qui, à la vue de leur combi, prennent la fuite à pied. Les policiers tentent d’intercepter le duo mais les jeunes ne s’arrêtent pas et s’engagent dans une prairie pour échapper à la police. Une fuite mortelle pour l’un d’eux.

De faux billets venant du dark Web

L’affaire débute quand le prévenu égare son portefeuille lors d’une sortie avec des amis dans la région rochefortoise. La dame qui le découvre le ramène à la police qui y trouve… un faux billet. Si la plupart des dossiers de ce type concernent la diffusion de fausse monnaie, celui-ci est également relatif à de l’importation. Celle-ci était suivie de revente des billets contrefaits, qui étaient ensuite écoulés.

La citation de la semaine

guillement Les résidents étaient coupés de tout. Ils avaient confiance en monsieur et madame. Ils remettaient leur carte d’identité, leurs cartes bancaires.

+ LIRE Ils soutirent les pensions des résidents de leur centre d’accueil

Elle vole plus de 100 000 € à un ami: elle écope d’une peine de travail

Nous vous avions parlé précédemment de cette dame qui avait profité de la faiblesse d’un ami pour le voler. Et pas qu’un peu : 103 721 € en un an à peine. La condamnation est tombée, elle s’en sort bien.

Escroquerie aux bitcoins pour près de 4 millions d’euros

Le prévenu, Ghislain E., a fondé la société QI en octobre 2017, promettant à des particuliers souhaitant investir dans la cryptomonnaie des rendements compris entre 50 et 80 % dans les six mois, sans prise de risque. Les 27 parties civiles ont investi près de 3.970.000 euros via 45 contrats, des montants qui n’ont pas été restitués intégralement. Les rendements n’ont pas été versés.

Le 1er mars, le conseil du prévenu avait marqué son intention de ne pas assister à l’audience, suite aux “discours divergents et peu clairs” de son client, qui a donc été condamné par défaut, lui-même se trouvant à l’île Maurice.