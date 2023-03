Surprenantes histoires judiciaires: il met le feu à deux Lidar, les libertins se lancent dans la prostitution, elle saccage sa voiture à la hache

Mécontent de s’être fait flasher, il saccage deux Lidar

Les radars Lidar font souvent débat auprès des automobilistes. Certains acceptent volontiers ce dispositif de sécurité, d’autres par contre y voient là un moyen de plus d’être surveillé et de se faire dépouiller le contenu de son portefeuille quand un excès de vitesse est relevé. Le 29 octobre 2019, Nicolas n’a pas apprécié de se faire flasher au volant de sa voiture. Sur la même nuit, deux radars Lidar ont été victimes d’un acte de vandalisme par l’automobiliste.

Viré d’une soirée, il veut aller dormir chez son frère mais se trompe de domicile... et devient violent quand on veut le faire partir

Un couple a eu une bien mauvaise surprise, la nuit du 23 au 24 octobre 2021, week-end de la kermesse du village. Un jeune homme, très alcoolisé qui venait de se faire virer de la soirée, s’est présenté à leur domicile à 2h30 du matin. Il voulait aller dormir chez son frère qui habite non loin de là. Mais il s’est trompé de maison… Et n’a pas voulu partir.

La citation de la semaine

guillement Quand la police est arrivée, un gosse de 4-5 ans était en train de jouer avec un godemiché.

Course-poursuite en présence d’un enfant de 2 ans: elle a ensuite dégradé son auto à la hache

Des policiers de la zone Lesse et Lhomme ont voulu procéder au contrôle d’un véhicule Renault Megane qui n’était pas en ordre. " Ils ont activé les feux bleus et le bitonal mais l’automobiliste ne s’est pas arrêtée ", explique le parquet de Namur. Au volant: une dame, accompagnée de sa fille de deux ans sur le siège passager, qui ne se trouve pas dans un siège adapté.

Accusé d’avoir commis un vol, il explique être entré dans une maison… après s’être retrouvé tout nu en rue

Un cambriolage venait d’être commis, il était à proximité des lieux et il correspondait à la description donnée de l’homme qui avait brisé une vitre pour rentrer à l’intérieur de l’habitation. Intercepté par les policiers, il n’a pas nié mais a expliqué qu’il n’avait pas eu le choix. Juste avant les faits, l’homme était en fort galante compagnie dans une maison des environs. Mais le bon moment a malheureusement tourné à l’aigre, et il s’est fait mettre dehors, alors qu’il était entièrement nu.

guillement Monsieur a donné une explication… C’est la sienne. Il a pris des vêtements, sans doute, mais tant qu’il était là, ben il a aussi volé des montres et de l’argent…

Le prof crée un faux profil pour obtenir des photos à caractère sexuel de ses élèves

Charlotte De Thys, 17ans, c’est le personnage qu’avait créé un professeur de sciences du Collège de la Lys pour rentrer en contact avec ses élèves et d’autres adolescents sur les réseaux sociaux. "À la base, je voulais aider un élève qui avait des problèmes. Il restait taiseux, je me suis dit qu’il parlerait plus facilement à une fille. C’est pourquoi j’ai créé ce faux profil ", a expliqué l’enseignant de 32ans.

guillement À la base, je voulais aider un élève qui avait des problèmes. Il restait taiseux, je me suis dit qu’il parlerait plus facilement à une fille

En probation, il s'en prend à sa compagne et aux secouristes

En avril 2021, un Couvinois né en 1962 écopait de 40 mois de prison avec sursis probatoire pour plusieurs faits de violence commis entre 2018 et 2020. Il avait porté un coup de boule à un autre individu, le 18 mai 2018 dans un café de Philippeville. Cette même année, il a aussi giflé et violé sa compagne et s’est rebellé lors de l’intervention de la police.

Vague d’incendies à Onhaye : cinq ans requis contre le pyromane présumé

En 2019, la commune d’Onhaye a été frappée par une vague d’incendies. Les villages de Gérin, Weillen et Falaën ont été touchés. L’enquête a débouché sur l’interpellation d’un suspect, un jeune homme né en 1999. Il avait 20 ans à cette époque. Ce mercredi matin, ce jeune homme, qui conteste tous les faits qui lui sont reprochés, a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant devant un siège à trois juges. Cinq ans de prison ferme ont été requis à son encontre.

guillement Si on plaide encore une fois, la policière aura une autre version. Elle change à chaque fois. Je me suis expliqué, j’ai fait une déposition.

