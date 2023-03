Il faisait son ménage, en échange elle… lui vole plus de 100.000€

C’est une affaire pour le moins révoltante qui a été prise cette semaine par le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Une dame de Paliseul, qui ne travaille pas et dispose de revenus de la mutuelle, a profité de la gentillesse et des faiblesses d’un ami qui travaille dans une entreprise de travail adapté, pour lui voler plus de 100.000€.

Fou de vitesse, il sème les policiers sur l’autoroute… Ils le retrouvent via une caméra de surveillance

Le 6 janvier 2022, des policiers qui s’approchent d’une station-service aperçoivent un véhicule BMW qui quitte l’endroit à toute allure. La lampe de la plaque ne fonctionne pas bien, les policiers qui n’arrivent pas à relever l’immatriculation, ils se rapprochent en actionnant leur gyrophare bleu. La BMW, elle, prend encore de la vitesse. Elle freine devant un radar fixe histoire d’éviter la photo souvenir, puis continue à foncer, prenant un rond-point à contresens, faisant des appels de phares aux autres usagers pour qu’ils s’écartent sur l’entrée de l’autoroute E411. Sur l’autoroute, vu la puissance de l’engin, la voiture de police est rapidement semée.

Mais les agents lui mettront rapidement la main dessus, grâce aux images d’une caméra.

La citation de la semaine

guillement "Ça fait cher le morceau de viande"

Il monte une escroquerie “digne d’un film de cinéma”

Quatre individus sont prévenus dans une affaire d’escroquerie d’envergure. Les faits ont duré près de six ans et auraient rapporté à l’un des prévenus plus de 668 000euros. Le tribunal relate 55 faux, mais également des rencontres, des coups de fil, des échanges virtuels, avec des personnes qui se sont fait passer pour des juristes, des banquiers, notaires et autres agents d’assurances.

Son amourette virtuelle lui a coûté 110 000€

Sandra (prénom d’emprunt) a fait le voyage depuis Lyon pour se présenter à la barre. Elle doit répondre d’une escroquerie pour un montant de près de 110 000 €. Des faits qui, selon le ministère public, doivent être requalifiés en blanchiment d’argent.

Dans cette affaire, Sandra se dit victime d’un arna… cœur. Elle a été bernée par un homme, prénommé Carlos. Mais existe-t-il vraiment ? Rien n’est moins sûr. Elle avait fait sa connaissance sur un site de rencontres. Une amourette virtuelle qui lui a coûté cher.

Le commanditaire du vol de matériel agricole échappe à 18 mois de prison à cause de la lenteur de la justice

Un homme était poursuivi pour avoir commandité du vol de matériel agricole. Il risquait 18 mois et les 2 voleurs 12 mois. Mais le délai de 2 ans entre les faits et le réquisitoire a été jugé trop long et injustifié.

Le tribunal l’acquitte et égratigne le DNF

L’octogénaire, se défendant sans avocat, n’était pas un gros chasseur. Mais, c’est devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau qu’il a eu à s’expliquer pour une infraction de chasse. Ce que le parquet lui reprochait sur base de constats du DNF ? Du nourrissage illégal de sanglier. Il sera pourtant acquitté… mais le tribunal égratignera les agents du DNF.

Mort d’un bébé : le gynécologue acquitté

Les faits datent du mois d’avril 2015 à la clinique Saint-Joseph, quand une maman s’est présentée la nuit à la maternité, alors qu’elle était enceinte d’un fœtus ayant atteint la 32e semaine d’une grossesse difficile. Pris en charge par l’équipe de trois sages-femmes, l’accouchement a eu lieu sous l’autorité du médecin de garde. Le cœur du bébé a lâché pendant l’accouchement, il n’a pas été possible de le sauver.

La maman a déposé plainte contre le gynécologue qu’elle estime comme responsable de la mort de son enfant.

Le rapport d’expertise médico-légale a conclu “qu’il est impossible de classer le décès du bébé dans la catégorie d’homicide involontaire”.

Coups et blessures, attentats à la pudeur : un couple de Sainte-Ode a fait vivre un enfer à plusieurs enfants durant des années

un couple originaire de Sainte-Ode élève ses 3 enfants biologiques. Il accepte, en 2008, d’accueillir quatre enfants originaires de Bruxelles et placés par le tribunal de la jeunesse qui ne sont autres que les enfants du frère de la mère de famille de Sainte-Ode. Ce placement faisait suite à des faits de maltraitance.

Dans ce schéma familial complexe et un climat particulièrement malsain, la fille biologique du couple accuse son propre père d’attouchements sexuels et d’attentat à la pudeur.

Clémence pour un dealer allemand de bonne famille

Le ministère public avait requis dix mois de prison et 8 000 € d’amende pour le jeune homme qui s’était fait arrêter sur le parking de l’hôtel Van Der Valk, à Weyler (Arlon), avec un sac contenant 1 500 billets de banque pour une valeur de plus de 70 000 €.

Le prévenu est en aveux et reconnaît qu’il est consommateur de cannabis, encore à l’heure actuelle, ce qui l’oblige à faire des déplacements réguliers à Amsterdam. Il a emprunté de l’argent à son fournisseur et n’a trouvé d’autres moyens que de travailler pour lui pour le rembourser, entre autres, en effectuant des trajets entre la Hollande et la Belgique pour transporter d’importantes sommes d’argent.

Chute mortelle à Fraiture : la RTBF acquittée en appel

L’ouvrier professionnel ne s’était attaché qu’à la rambarde qui a cédé et avait omis de se sécuriser au point d’ancrage de la tour. La cour d’appel de Liège a acquitté la RTBF de la prévention pénale qui était à sa charge.