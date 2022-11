Pondrôme: quatre individus menacent un vendeur avec un couteau

Un vol avec violence a eu lieu mardi en soirée au magasin Proxi Delhaize de Pondrôme. Les individus, cagoulés, gantés et au nombre de quatre, se sont présentés dans le commerce. Ils ont menacé le vendeur avec un couteau. Ils n’ont pas été identifiés et sont en fuite. Le montant du butin et la nature de celui-ci n’ont pas été précisés par le parquet de Namur.