Namur: des abus de biens sociaux pour plus de 130 000€

Entre avril 2015 et septembre 2018, deux frères originaires du Kossovo, et qui ont lancé leur société de construction, auraient puisé près de 136361 € dans les caisses de leur société. Et ce, dès que celle-ci a vu le jour. Voyages privés, salaires non déclarés, argent retiré ou envoyé à l’étranger, la confusion des avoirs était totale entre l’argent qui rentrait, celui qui sortait ou finissait sur leurs comptes. Les prévenus sont également poursuivis pour le détournement d’un véhicule Mercedes et pour un aveu tardif de faillite. "Nous n’avons pas voulu mal faire, mais c’était la première fois que nous avions une société à nous et nous ne savions pas trop comment nous y prendre", se défendent, en substance, les deux hommes.