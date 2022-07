Thuin: une course-poursuite après le braquage d'une pharmacie

Un véhicule est alors pris en chasse par une patrouille de la police de Binche. Malgré les injonctions policières, le conducteur refuse de s’arrêter avant d’être contraint de le faire en débouchant dans une impasse. Salvatore et Roberto sont interpellés. Le premier cité était au volant de la voiture, son cousin se trouvait sur le siège passager. Pour le parquet, nul doute que le duo est celui qui a braqué la caisse de la pharmacie quelques instants avant son interpellation. "J’ai envie de dire que tout est dit. Tout concorde, la description physique et vestimentaire des deux voleurs sans oublier cette fameuse voiture avec une plaque d’immatriculation allemande. Mais on ose prétendre que le témoin l’aurait sorti de son chapeau. Chapeau donc pour ce don de voyance" , ironise la substitute Pied, qui requiert une peine de 6 ans de prison contre Salvatore. Le trentenaire se trouvait en libération conditionnelle depuis 10 jours avant le braquage et a déjà été condamné à 10 ans de prison pour… des vols avec violence.

Trois ans de prison sont requis contre Roberto, le cousin, connu en Italie pour vols.

MeBalsarini, à la défense de Salvatore, plaide sans surprise un acquittement pour le vol avec violence et l’entrave méchante à la circulation. Il estime que la courte course-poursuite (1600 mètres) et le comportement de son client ne constituent en rien à une entrave méchante à la circulation.

La défense estime que pour le vol il existe des zones d’ombre. "Le véhicule a, durant les six derniers mois, passé de main en main. Le préjudice de la caisse ne correspond pas non plus. On a retrouvé 633 euros sur le second prévenu, ce qui n’est pas le même montant que celui déclaré par le gérant. Et les témoins parlent aussi d’un suspect avec un accent africain. Ce qui n’est pas le cas de mon client."

Le même point de vue est partagé par MeDruart, avocat de Roberto. Un acquittement est aussi sollicité pour ce dernier.

Jugement vendredi.