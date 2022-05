Le 26 mai 2019, la police intervient au domicile d’un homme de 93 ans car un American Staff venait de mordre une personne qui lui rendait visite. Ce dernier a perdu une main.

Ce chien n’appartenait pas au nonagénaire. Mais bien à une dame qui s’occupait régulièrement de lui.

Cette situation a alerté les policiers et encore plus les enfants de cette personne âgée, qui ont fini par déposer plainte .

2 2 ans de prison, notamment pour avoir tenté d’étrangler et mordu son amie

Trois épisodes successifs de violences ont été examinés à l’audience correctionnelle du 23 mars dernier. Au cours de la nuit du 14 au 15 avril 202, alors que Cédric B., 41ans, et Virginie avaient tous deux consommé de l’alcool et de la cocaïne, une énième dispute les opposa.

Elle déclara aux policiers de Profondeville, où ils habitaient à l’époque, que ce n’était pas la première fois qu’il s’en prenait à elle mais que, cette fois, il était allé trop loin.

La citation de la semaine

J’éprouve un plaisir sexuel à regarder ces images

3 Arlon: fumeurs de cannabis, père et fils ont bénéficié de la clémence du tribunal

Le juge André Jordant, président du tribunal correctionnel d’Arlon, s’est montré très compréhensif pour un éleveur gaumais.

Quadragénaire baba cool, le prévenu reconnaît être consommateur, cultivateur, détenteur et vendeur de cannabis. Il reconnaît avoir incité et initié son fils mineur tant à la consommation qu’à la culture des plants.

4 Partis de chez eux à Sterpenich, les propriétaires voient sur leur GSM qu’on est en train de voler chez eux

Un couple de propriétaires d’une maison d’Arlon a quitté son domicile depuis 10 minutes qu’ils reçoivent sur leur smartphone des images captées par les caméras de surveillance dans leur habitation .

Les images de surveillance et l’appel des propriétaires permettent aux policiers de rapidement intercepter le trio de voleurs, en fuite sur l’E411en direction de Bruxelles.

Quand ils seront interrogés par la police, ils prétexteront qu’"ils n’étaient pas entrés dans la maison pour voler".

5 En pleurs, l’ex-échevin reconnaît sa violence récurrente

Le 21 avril 2020, la commune de Saint-Léger a appris avec consternation l’arrestation et l’incarcération de son premier échevin âgé de 42 ans.

Déjà impliqué dans une première affaire de violences pour avoir eu la main lourde sur un citoyen de la commune, Philippe Lempereur a commis ce jour-là des violences sur son épouse et ses enfants. Dans la foulée, le bourgmestre avait exigé qu’il remette sa démission illico-presto.

La première audience de son procès devant le tribunal correctionnel d’Arlon s’est déroulée ce mercredi.

6 Soupçonné de trafic d’armes, le militaire hutois était dealer de drogues

L’enquête avait démarré à la suite de soupçons sur deux militaires casernés à Amay, suspectés d’être impliqués dans un trafic d’armes. Étant donné la gravité de l’information, c’est la police judiciaire fédérale qui a été chargée de l’enquête.

Les GSM des deux militaires ont été mis sur écoute. Malgré quelques conversations interpellantes, aucun élément concret n’a permis de confirmer cette hypothèse de départ.

Par contre, les enquêteurs ont pu démontrer qu’il était bien vendeur de stupéfiants.

Mais aussi

Le septuagénaire avait porté 22 coups de couteau à son épouse de 87ans

Le tribunal correctionnel de Liège vient d’ordonner l’internement d’Étienne, 79ans, poursuivi pour avoir porté 22coups de couteau à son épouse de 87ans, avant de s’éventrer. Les faits s’étaient déroulés le 10juin2021 dans un appartement du boulevard d’Avroy à Liège.

Il a rencontré son épouse alors qu’il était âgé de 19ans. Ils ont vécu de longues années ensemble, mais depuis quelque temps, la santé du couple avait décliné. Étienne, dépressif depuis des années et diminué physiquement, a fini par avoir des idées suicidaires. Il a donc décidé de se suicider et d’emporter son épouse avec lui. Le jour des faits, il s’est rendu dans la cuisine et est revenu vers elle, armé d’un couteau. Il lui a porté vingt-deux coups de couteau dans le dos avant de s’éventrer…