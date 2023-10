Quels sont les 10 métiers les plus prisés dans le secteur de la vente ?

Profils variés

La vente est synonyme de contact avec les clients : en magasin, en ligne ou par téléphone. Selon les chiffres de Jobat, la vente en magasin est de loin le métier le plus demandé : quatre postes vacants sur dix dans le secteur commercial s’y réfèrent. Le service client arrive en 2ème position avec 14% des emplois. Le top 3 est complété par le métier de commercial interne. Le vendeur/représentant commercial, c'est-à-dire la personne qui rapporte des contrats et des transactions sur le terrain, se situe juste en dehors du top 4.

Les postes de gestion dans la vente, tels que les directeurs des ventes ou les directeurs de magasin, sont souvent encore plus difficiles à trouver et se situent plus loin dans le top 10. Il s’agit de profils commerciaux qui, outre des connaissances en matière administrative et financière, doivent également posséder des capacités managériales.

Parmi ces profils managériaux, nous trouvons le gérant/responsable de magasin (succursale) à la 6ème place du classement. Le directeur des ventes, et plus précisément le responsable d'une équipe ou d'un service de vente, se trouve quant à lui en 9ème position.

Et le reste ?

Une autre catégorie de profession en pénurie dans le secteur de la vente se trouve à la cinquième place : les conseillers technico-commerciaux. Ceux-ci constituent souvent le lien entre le client et les services de l'entreprise. Ce profil gère à la fois les aspects commerciaux, techniques et financiers de la prestation de services.

Dans le prolongement du service client, nous trouvons également des postes tels que le télévendeur (7) et l'assistant commercial (9) dans le top 10. Enfin, tout juste sortis du top 10 des métiers les plus prisés dans le secteur de la vente : le responsable du développement commercial, le directeur de succursale en franchise, et enfin le délégué médical. Il y en a pour tous les goûts dans le secteur de la vente !

Fonctions Pourcentage

1. Ventes en magasin 40,5%

2. Service client 14,2%

3. Commercial interne 11,3%

4. Représentant commercial sur le terrain 10,8%

5. Conseillers technico-commerciaux 4,5%

6. Gérant/responsable de magasin (succursale) 4,0%

7. Télévendeur 4,0%

8. Support commercial et administration 3,1%

9. Gestion commerciale 3,1%

10. Ventes en showroom 2,8%

(William Visterin/Edouard Huybrechts) – Source : Jobat 2023

