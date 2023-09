Voici les 20 métiers les plus prisés dans le secteur chimique et pharmaceutique

Métiers plus 'génériques'

Les trois métiers les plus demandés – l’opérateur chimique ou énergétique, le responsable de laboratoire et le directeur de production – représentent plus de 17 % de tous les emplois du secteur chimique et pharmaceutique. Les postes en laboratoire (deuxième place) émergent fortement par rapport à la liste Jobat de l’année dernière où ils occupaient la 5ème place.

Il existe également une série d’emplois plus 'génériques' qui ont le vent en poupe au sein du secteur chimique et pharmaceutique, bien qu’il soit parfois question d’une fonction et d’un contexte spécifiques. Pensez notamment aux professions en progression dans la liste : l’assistant administratif (4ème place cette année, 8ème place l’année dernière) et l’employé de service client (5ème place cette année, 6ème place l’année dernière).

Le pharmacien, l’assistant de vente et le responsable d’entrepôt ne figurent pas dans le top 20 de l’étude annuelle de Jobat sur le secteur chimique et pharmaceutique. Cela montre à quel point les emplois y sont diversifiés.

1. Opérateur chimique ou énergétique 6,7 %

2. Laboratoire (recherche et développement) 5,4 %

3. Directeur de production 5,0 %

4. Assistant administratif 4,8 %

5. Service client 4,7 %

6. Opérateur de processus chimique 4,3 %

7. Assistant de laboratoire dans l’industrie de transformation 2,7 %

8. Opérateur alimentaire 2,7 %

9. Qualité (recherche et développement) 2,6 %

10. Chef d’équipe/contremaître 2,5 %

11. Responsable de processus de production 2,3 %

12. Assistant de gestion/secrétariat 2,1 %

13. Technicien de maintenance 2,0 %

14. Opérateur assemblage/montage 1,9 %

15. Responsable technique 1,9 %

16. Responsable qualité 1,6 %

17. Technicien (électro) mécanicien 1,6 %

18. Comptable 1,5 %

19. Préparateur de commandes et (dé) chargement 1,5 %

20. Gestion logistique 1,4 %

(William Visterin/Edouard Huybrechts) – Source : Jobat 2023

