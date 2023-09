Les millionnaires qui ont participé à l'étude de Tom Corley ont tous déclaré ne pas être utilisés à la hauteur de leur potentiel. "Ils avaient souvent l'impression d'effectuer des tâches ennuyeuses et répétitives, dans lesquelles leurs forces et leurs talents n'étaient pas mis en valeur".

L'un des interlocuteurs de Tom Corley travaillait pour une société de transport de conteneurs. "Il s'est senti sous-utilisé et a finalement démissionné pour s'associer à quelqu'un du secteur. Ensemble, ils ont lancé une société internationale de transport maritime par conteneurs. Ils sont désormais cadres dans cette entreprise qui pèse un milliard de dollars.

2. Ils ont dû faire face à des patrons toxiques (et à une culture d'entreprise pesante)

Les millionnaires ont souvent dû travailler pour des managers qui ne leur apprenaient pas grand-chose. "Les managers exigeants, égoïstes, arrogants ou peu intéressés par votre opinion ne vous aideront pas à atteindre votre potentiel", précise Tom Corley.

Tom Corley évoque également un millionnaire dont le manager ne faisait qu’adresser des critiques au lieu de fournir du feedback constructif. "L'employé en a eu assez et décida de créer sa propre entreprise de construction résidentielle, emmenant avec lui un certain nombre d'employés clés qui pensaient la même chose que lui. Leur entreprise est devenue une société de construction prospère".

Une culture d'entreprise néfaste peut également vous inciter à franchir le pas. "Un des participants à mon étude était directeur d'un cabinet d'experts-comptables. Il a fini par quitter l'entreprise en raison de l'environnement toxique qui y régnait. Après avoir postulé pendant des mois, il a reçu une offre d'un cabinet concurrent au sein duquel il a gravi les échelons et est devenu associé."

3. Ils étaient sous-payés (ou n'ont pas obtenu d'augmentation de salaire)

De nombreux millionnaires ont déclaré qu'ils ont décidé de chercher un autre emploi à partir du moment où ils avaient du mal à payer leurs factures. "Ils ne pouvaient pas s'offrir les vacances qu'ils souhaitaient avec leur salaire ou épargner suffisamment d'argent pour acheter une maison."

Il arrive aussi qu'une entreprise ne puisse pas offrir davantage, par exemple parce qu'elle est en grande difficulté financière. "Dans le cadre de mon étude, un informaticien a quitté son entreprise manufacturière en difficulté pour rejoindre une nouvelle société qui proposait des services de courtage en ligne. "À l'époque, il s'agissait d'un secteur relativement nouveau mais le jeu en valait la chandelle. Lorsque l'entreprise a prospéré, il a suivi la même trajectoire. Il est bon de savoir que vos compétences peuvent être bien plus transférables que vous ne le pensez".

4. Leurs trajets domicile-lieu de travail épuisants (et pas question de télétravailler)

Dans l'étude de Tom Corley, une future self-made-millionnaire devait faire face à de longs trajets entre son domicile du New Jersey et la ville de New York, au point qu'elle a décidé de chercher un emploi plus proche de chez elle. "Elle a accepté un autre emploi dans une société pharmaceutique du New Jersey et cela a porté ses fruits. Elle a gravi les échelons jusqu'à un poste de direction et a pris une retraite anticipée grâce à un plan de rémunération en actions très généreux", poursuit Tom Corley.

"Avant d'atteindre votre point de rupture, envisagez de discuter du travail à distance ou d'un poste nécessitant peu de déplacements." Sinon, vous feriez mieux de chercher autre chose.

Source : Jobat.be