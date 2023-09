Un ou une apprenante, jeune ou adulte, se forme tout en participant à l’activité de l’entreprise 4 jours par semaine en échange de son savoir-faire. Le reste du temps, il développe ses compétences théoriques et pratiques dans un Centre de formation IFAPME. Cela permet aux apprenants et apprenantes d’apprendre un métier sur le terrain, tout en apportant une contribution active et significative à l’entreprise : une solution win-win pour tout indépendant, ASBL, entreprise ou administration. C’est le principe des formations en alternance de l’IFAPME.

• Former un jeune de 15 à 26 ans via un contrat d’alternance

• Former un adulte dès 18 ans, sans limite d’âge via une convention de stage

L’IFAPME facilite le processus de transmission des compétences grâce à des programmes de formation au tutorat. Élaborés en partenariat avec les secteurs et Fédérations professionnels, ces modules donnent aux patrons-formateurs et aux patronnes-formatrices tous les outils pédagogiques nécessaires pour encadrer au mieux les apprenants en alternance.

Les avantages pour les entreprises

L’Alternance, un principe qui a fait ses preuves

Plus de 10.000 entreprises travaillent déjà avec l’IFAPME : de nombreux indépendants, TPE ou PME, et de grandes enseignes ou institutions telles que Colruyt Group, Dufrais, Thomas&Piron, Wanty, la SNCB, Galère, GROHE ou encore La Défense. L’IFAPME offre des solutions adaptées à tous. En outre, nos Services Alternance et nos Référents accompagnent chaque entreprise dans toutes les démarches. Quelques exemples de collaboration :

Une réponse aux difficultés de recrutement

Wanty, Thomas&Piron, Galère, GROHE, Nonet, NRB, des centaines d’indépendants et bien d’autres, l’IFAPME collabore avec de nombreuses entreprises, notamment du secteur de la Construction, pour répondre à leur difficulté à trouver du personnel.

Axel Mestdagh, Coordinateur RH chez Thomas&Piron : “C’est la sécurité de pouvoir engager une personne formée sur mesure et connaissant l’entreprise”

Les indépendants et les administrations

De nombreux indépendants passent par l’IFAPME pour assurer la reprise de leur commerce en transmettant leur savoir-faire aux plus jeunes, parfois leur propre enfant. C’est notamment le cas de Delphine, ancienne apprenante en boucherie-charcuterie à l’IFAPME qui a pour objectif de reprendre l’affaire familiale tenue par son père.

L’IFAPME collabore aussi avec les Pouvoirs publics : CPAS, Villes et Communes… Notons la collaboration de l’IFAPME avec l’Union des Villes et Communes dans le cadre d’une circulaire permettant une réduction du temps de travail à l’approche de la pension. Ces Villes et Communes peuvent engager un stagiaire IFAPME pour renforcer leurs équipes et transmettre le savoir engrangé par les plus anciens collaborateurs.

Les Administrations wallonnes engagent également des personnes en formation. Par exemple, Emilie, stagiaire en Digital Marketing au Centre IFAPME de Charleroi renforce actuellement l’équipe Communication de l’IFAPME !

Encore plus de possibilités !

