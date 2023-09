Quelles solutions pour combler l'écart salarial ?

Aux États-Unis, les chances de promotion plus faibles des femmes sont particulièrement frappantes. Ces chiffres sont peu flatteurs, raison pour laquelle nous proposons une série de solutions que les gouvernements, les entreprises mais également les travailleurs peuvent mettre en place afin de réduire cet écart de rémunération.

Politique gouvernementale

Les lois et réglementations sont essentielles pour lutter contre les inégalités. Certains gouvernements exigent par exemple que leurs entreprises divulguent les salaires de leurs employés. En effet, la transparence des données salariales permet à un gouvernement d'intervenir ou de procéder à des ajustements, notamment avec des lois anti-discrimination.

L'introduction d'un ratio égal entre le congé de maternité et de paternité peut également réduire les écarts. Lorsque les deux parents partagent la responsabilité de l'éducation de l'enfant, la charge ne repose plus uniquement sur la femme et celle-ci a également la possibilité de poursuivre une carrière si elle le souhaite.

Enfin, le gouvernement peut veiller à ce que les services de garde d'enfants soient à la fois accessibles et abordables. Les pays qui proposent des services de garde d'enfants gratuits ou à faible coût encouragent les femmes à prendre un emploi à temps plein et à réintégrer le marché du travail après une grossesse.

Politique d'entreprise

Les employeurs peuvent également faire des efforts pour répondre à l'appel en faveur de l'égalité. Une première façon de promouvoir la diversité sur le lieu de travail consiste à motiver les femmes à occuper des postes de direction.

De plus, proposer des formations peut avoir une énorme valeur ajoutée. Prenons l'exemple d'un cours sur la confiance en soi. Contrairement à leurs collègues masculins, les femmes sont souvent moins sûres d'elles lorsqu'il s'agit de négocier leur salaire. Les hommes ont généralement de meilleures compétences en matière de négociation et peuvent dès lors plus facilement obtenir une augmentation salariale.

Enfin, la discrimination liée au sexe peut être évitée sur un lieu d travail en évitant les questions à clichés multiples. Ne demandez pas à une candidate si elle a l'intention de fonder une famille. Ne supposez pas qu'une employée prendra un jour de congé lorsque son enfant est malade, si vous n'attendez pas la même chose de son homologue masculin.

Et vous ?

L'écart entre les hommes et les femmes trouve son origine dans les stéréotypes. Les clichés sexistes influencent les choix d'études des jeunes, les parcours professionnels des jeunes adultes et la répartition des tâches ménagères au sein des familles. Une étude montre que les femmes consacrent en moyenne 8,5 heures de plus par semaine au ménage que leurs homologues masculins, malgré l'augmentation du nombre de familles où les deux partenaires travaillent à temps plein. Brisons les clichés !

Source : Jobat.be