Un travail physiquement exigeant

Une organisation du travail stressante

Des risques accrus en matière de sécurité

Une charge mentale ou émotionnelle

"La profession d'infirmière répond par exemple à trois de ces critères. Celle-ci est physiquement exigeante, impose des horaires irréguliers et peut être relativement stressante", explique Roeland Motmans, employé de la VerV, l'association professionnelle de l'ergonomie au travail.

Lors de l'établissement des paramètres, il a d'ailleurs été précisé que le quatrième critère, la charge mentale ou émotionnelle, n'est pris en compte que si un autre critère s'applique. En d'autres termes, un travail ne peut pas être considéré comme pénible uniquement parce qu'il est mentalement ou émotionnellement éprouvant.

Les professions les plus lourdes

Les professions les plus lourdes sont exercées par les contrôleurs aériens, les militaires, les policiers, les pompiers et les pilotes. "Ces métiers remplissent les quatre critères", poursuit Roeland Motmans. Les autres professions lourdes mentionnées sont celles d'éboueur, d'enseignant, de facteur et de chauffeur.

"Le nombre de critères est le résultat d'une consultation sociale entre les syndicats et le gouvernement. Cela ne concerne donc que les professions du secteur public, car il n'existe pas de liste pour le secteur privé. Les critères de profession lourde y sont déterminés poste par poste".

Roeland Motmans défend la mise à l'ordre du jour des métiers lourds. "Une profession pénible peut être un motif de retraite anticipée, étant donné que les personnes qui l'exercent commencent généralement à travailler plus jeunes et vivent souvent moins longtemps. Et pourtant, la prévention des métiers pénibles est rarement évoquée", estime-t-il.

Quid de la pension ?

La liste belge des professions lourdes du secteur public s'applique au personnel statutaire et contractuel du secteur public. Celle-ci énumère les professions avec, en regard, le nombre de critères applicables. Si votre profession figure sur cette liste, vous pouvez accumuler les années de carrière requises à un rythme accéléré.

Le calcul du nombre d'années de carrière est le suivant :

1 critère : années de travail effectif x 1,05.

2 critères : années de travail effectif x 1,10.

3 ou 4 critères : années de travail effectif x 1,15.

Une personne ayant par exemple exercé une profession lourde avec 3 critères pendant 20 ans comptabilisera 23 années de travail (20 ans x 1,15) au lieu des 20 réellement prestées. Cela permet de prendre sa retraite plus tôt. En revanche, le seuil est fixé à 60 ans car on ne peut pas prendre sa retraite avant 60 ans.

Outre ces critères, vous devez avoir exercé effectivement une profession pénible pendant au moins 10 ans. Autre point important : le montant de votre pension est calculé sur la base de la durée réelle de votre carrière.

Source : Jobat.be