L’innovation ne consiste pas à “changer pour changer” ou à capitaliser de manière opportuniste sur la dernière tendance à la mode dans votre domaine. En innovant, vous essayez de créer une valeur durable pour vos clients. Vous cherchez une solution – de préférence attrayante – à un problème pertinent.

Les Google Glass sont un exemple bien connu de ce que l’innovation n’est pas. Ce mini-ordinateur sous forme de lunettes avait un caractère inventif, mais les consommateurs ne l’attendaient pas. Ce produit ne présentait pas de valeur durable. L’invention est donc morte de sa belle mort.

Un système d’innovation

La clé d’une innovation réussie est un système d’innovation solide. Au départ, il vous faut mettre en place six éléments constitutifs, c’est-à-dire les conditions préalables pour que vos produits et services répondent au mieux aux besoins de vos clients. En d’autres termes, pour innover de manière ciblée.

1. Le champ d’application

Innover demande beaucoup d’énergie. Un champ d’application clair vous aide à canaliser cette énergie et à l’orienter dans la bonne direction. Quelles sont les innovations qui s’inscrivent dans votre stratégie d’entreprise ? Quelles sont celles qui sont prioritaires ? De quelles ressources disposez-vous pour innover ? Il ne s’agit là que d’une série de grandes lignes possibles.

2. La culture d’innovation

“Culture eats strategy for breakfast” est l’une des citations préférées des managers. Et à juste titre, car elle contient une grande part de vérité. Une stratégie ne fonctionne que si elle repose sur une culture forte. Ou autrement dit : une valeur durable ne peut être créée que si l’esprit d’innovation est inscrit dans l’ADN de l’entreprise.

3. Une méthode d’innovation

Il n’y a pas de système sans structure. Avec une méthode de réflexion comme le design thinking, vous apportez une structure à votre système d’innovation. Et ne vous y trompez pas : les systèmes peuvent – non, doivent – être flexibles. Il vous faudra expérimenter, tirer des enseignements des retours d’information des clients et adapter vos concepts et méthodes d’innovation en cours de route.

4. Le portefeuille d’innovation

Assurez-vous d’avoir une vue d’ensemble des différents domaines dans lesquels vous souhaitez innover, des ressources financières dont vous disposez et des employés prêts à soutenir l’innovation. C’est ce qu’on appelle la gestion du portefeuille. Une expression surprenante peut-être mais un concept qui vous fera gagner du temps et de l’argent 😉.

5. Les processus d’innovation

Un système solide est constitué de processus intelligents. Considérez donc ces processus non pas comme des étapes obligatoires, mais comme des outils efficaces. Réfléchissez également à la manière dont les décisions sont prises au sein de votre organisation : tout le monde doit-il toujours donner son accord pour chaque petite décision ? Ou bien pouvez-vous accélérer le processus pour certains choix ?

6. La comptabilité de l’innovation

Comment évaluer le succès de votre système d’innovation ? C’est très simple : en mesurant ce succès. Ne vous contentez pas d’objectifs quantitatifs tels que le ROI, mais tenez également compte de critères qualitatifs comme les réactions de vos clients. Et procédez à des évaluations non seulement à court terme, mais aussi à long terme.