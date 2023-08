Formations IFAPME : découvrez les nouveautés pour la rentrée 2023 !

8 nouvelles formations pour la rentrée 2023

La demande de formation à des métiers spécifiques est de plus en plus forte ! En tant qu’organisme de référence dans la formation en alternance, l’IFAPME s’adapte à la demande et propose cette année 8 nouvelles formations. Les secteurs de l’Alimentation-Horeca, du cinéma voient leur offre s’étendre. D’autres formations apparaissent aussi dans les secteurs de la construction, de l’informatique et des secteurs verts. Découvrez ces nouveaux parcours ci-dessous et les détails de chaque métier via les fiches formations dédiées.

Alimentation – Horeca

• Pizzaïolo (H/F/X) (jeunes) Où ? Dans les Centres IFAPME de Charleroi, La Louvière, Mons et Villers-le-Bouillet.

• Gestionnaire de petite restauration (H/F/X) Où ? Dans les Centres IFAPME de Dinant, La Louvière, Perwez, Tournai, Verviers, Villers-le-Bouillet.

Communication – Audiovisuel – Cinéma

• Organisateur d’événements (H/F/X) Où ? Dans le Centre IFAPME de La Louvière

• Cinéma – Administrateur de production (H/F/X) Où ? Dans les Centres IFAPME de Liège et Mons

• Cinéma – Assistant réalisateur (H/F/X) Où ? Dans les Centres IFAPME de Liège

• Maquilleur cinéma (H/F/X) Où ? Dans les Centres IFAPME de Liège et Mons

Construction – Travaux

• Agenceur d’intérieur (H/F/X) (jeunes) Où ? Dans les Centres IFAPME de Braine-le-Comte, Charleroi, Perwez, Verviers

Informatique – Réseaux

• Informatique – Opérateur de maintenance (H/F/X) (jeunes) Où ? Dans les Centres IFAPME d’Arlon, Charleroi, La Louvière, Liège, Namur, Tournai, Wavre

Les nouveautés dans chacun des Centres IFAPME dès septembre 2023

Certains Centres IFAPME ont décidé de localiser pour la rentrée 2023 des formations déjà organisées avec succès dans d’autres sous-régions. Plus besoin désormais de se rendre dans une autre province pour suivre la formation de son choix ! Retrouvez toutes ces formations sur la page dédiée sur le site web de l’IFAPME : www.ifapme.be/nouveautes.

De la formation à l’emploi

Choisir l’Alternance, c’est mettre un maximum de chance de son côté afin de décrocher un emploi ! Comme le montre cette enquête du Forem réalisée en 2022, les formations en alternance se classent sur la 2ème marche du podium des filières qui mènent le plus vers l’emploi.

Plus de 8 diplômés sur 10 trouvent un emploi dans les 6 mois à la fin de leurs parcours à l’IFAPME. 85 % des apprenants en alternance diplômés de la filière Apprentissage (dès 15 ans) ont trouvé un emploi ou ont continué leur formation. Dans la filière adulte (à partir de 18 ans), ils sont 83,5 % à trouver un emploi en moins de 6 mois. C’est ce que révèle une enquête réalisée par l’IFAPME en 2022, auprès de plus de 1.700 répondants.

