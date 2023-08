ChatGPT est un chatbot next level qui s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA). ChatGPT a absorbé des milliards de connaissances issues du web. Une sorte de super collègue qui vous inspire et vous informe sur à peu près tout, au moment où vous en avez besoin.

Amusant comme gadget ce ChatGPT, vous ne trouvez pas ? Détrompez-vous, ce nouveau modèle de langage est tout sauf un jouet. Il va radicalement changer votre façon de travailler. Il devient votre assistant pour automatiser des tâches comme :

Répondre aux e-mails : collez le contenu d’un e-mail dans le chat et demandez par exemple à ChatGPT une “réponse positive et conviviale en 150 mots”. C’est comme si c’était fait.



Préparer des présentations : demandez à ChatGPT la meilleure structure et les points essentiels à aborder selon la thématique de votre présentation. Vous obtiendrez une base de travail efficace.



Générer des formules Excel : vous ne pouvez pas être spécialiste en tout. Alors, expliquez à ChatGPT le résultat souhaité et il vous servira la formule magique à répliquer selon vos propres données.



Trouver des textes qui percutent : ChatGPT est créatif et vous donne un coup de pouce pour élaborer des textes qui serviront votre marketing. Il peut même répondre aux avis Google de vos clients.



L’importance du ‘prompt’

Prompt ? Si vous n’avez pas encore entendu ce mot, retenez-le bien. C’est la commande qui explique à ChatGPT ce qu’on attend de lui. Au plus votre prompt est bien structuré, au plus précis sera le résultat.

Posez des questions concrètes et donnez le contexte. Ne demandez pas “Écris-moi un post Instagram”, mais “Peux-tu trouver des idées de posts Instagram pour augmenter l’audience de notre entreprise du secteur IT ? ”.



Formulez une demande claire : n’utilisez pas de jargon trop technique et structurez votre requête en 4 étapes : donnez-lui un rôle (agis comme…), une action (tu dois…), un style (le ton…) et une forme (liste, tableau, code…).



Pas satisfait de la première réponse ? Affinez votre question en ajoutant ou en excluant des mots, en précisant le public cible, en spécifiant votre fonction… et n’hésitez pas à lui dire “Pose-moi des questions si tu ne comprends pas ma demande”.

Mais où est donc ChatGPT ?

Surfez sur chat.openai.com Créez votre accès Démarrez la conversation (grâce à un prompt bien ficelé)



Passer du savoir faire' au savoir ‘demander’

ChatGPT n’est pas la solution à tous vos défis. Vous restez l’acteur principal qui doit comprendre la problématique à résoudre afin de bien briefer la machine. Le danger se trouve là où vous ne pouvez pas vérifier la pertinence de la réponse. Et donc de répéter une information erronée qui pourrait nuire à votre image (et à celle de votre entreprise). Bienvenue dans l’ère du savoir ‘demander’.

Vous l’aurez compris, l’IA est bien installée et surtout bien décidée à vous aider. ChatGPT et les nombreux outils basés sur l’IA ne veulent pas vous prendre votre boulot. Au contraire, ils vous accompagnent pour encore plus d’efficacité. Laissez votre curiosité vous guider et apprenez à cocréer avec l’intelligence artificielle. Cefora peut vous aider à démarrer.