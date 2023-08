Quel diplôme fera de vous un milliardaire ?

Sachant que les exceptions confirment la règle, Forbes a néanmoins cherché à établir un parallèle entre les domaines d'études et les comptes en banque bien garnis. Force est de constater que certaines tendances sont frappantes.

Envie de mieux gagner votre vie ? Un diplôme s'avère crucial

Recherche et planche à billets

La cible de l'étude est la suivante : les 35 milliardaires américains les plus riches. Pas moins de neuf d'entre eux ont obtenu un doctorat en génie électrique. Ces études sont proposées dans presque toutes les grandes universités belges.

Le nom le plus retentissant ? Eric Schmidt. Le CEO de Google possède 16,2 milliards de dollars en guise de bas de laine. D’autre part, Min Kao, propriétaire de Garmin, est également assuré de dormir sur ses deux oreilles avec ses 4,2 milliards de dollars d’économies.

Oui à l'informatique !

Les informaticiens figurent-ils toujours parmi les plus riches du monde ? Certainement ! Six des 35 propriétaires de grosses fortunes sont diplômés en informatique. Charles Simonyi vous le dit en quelques mots : le père spirituel de Microsoft Word et Excel a déjà amassé 7,7 milliards de dollars.

Six autres milliardaires du classement sont quant à eux titulaires d'un diplôme dans un domaine biologique. L'actuel directeur d'Apple, Art Levinson, a par exemple accumulé un joli pécule. De plus, les chimistes et les physiciens sont les mieux représentés dans le club d'élite de Forbes.

L’exception Lurie ?

Vous ne suivez ou n'aspirez à aucune des cinq directions précédemment citées ? Pas de panique ! Votre modèle de revenu ultime ne doit pas nécessairement être une extension de ce que vous avez appris sur les bancs de l'université.

Prenons l'exemple de Jeffrey Lurie. Ce professeur de politique sociale a amassé un pactole en achetant l'équipe de football américain The Philadelphia Eagles . Son point de vue est le suivant : "La discipline que vous étudiez n'a pas d'importance. Tout est une question d'analyse, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez !"

Tout cela nous permet d’aboutir à notre propre conclusion : avant toute chose, faites ce que vous aimez, car être heureux dans vos études et dans votre travail n'a pas de prix.

Source : Jobat.be