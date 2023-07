Voici les messages 'out of office' les plus originaux pour vos congés

Ce faisant, ne commettez pas l’erreur de vous contenter de mentionner que vous serez “de retour le 8 août”. Précisez également que vous répondrez aux e-mails accumulés au cours de cette semaine. De cette façon, les attentes de chaque partie seront alignées.

Veillez aussi à ne pas en faire une épître formelle. Personne n’a besoin d’une longue explication sur les raisons pour lesquelles vous êtes en vacances en France. Soyez bref !

Une touche d’humour

Le ton de votre out of office ne dépend que de vous. Certains aiment – en accord avec leur personnalité – y insérer une blague ou formuler un message avec un brin de légèreté.

Dans les paramètres de votre out of office, vous pouvez souvent faire la distinction entre le message destiné à des personnes extérieures à votre organisation en cas d’absence et celui envoyé à vos collègues directs. D’un point de vue professionnel, il est préférable d’opter pour les blagues en interne. En voici quelques exemples :

”Personne n’a jamais dit sur son lit de mort qu’il aurait aimé passer plus de temps au bureau. Je reviens bientôt !”



”Je suis absent pour le moment. Malheureusement, je serai de retour demain.”



”Je ne serai pas au bureau du 11 au 30 juillet. S’il s’agit d’une urgence, appelez le 112.”



”Vacances annuelles ! J’espère que je gagnerai au Loto et que je n’aurai jamais à revenir.”



”Vous vous êtes probablement dit : 'Waouh, cette personne répond extrêmement vite !'. Malheureusement pour vous, je suis absent pour le moment. Ceci est mon 'out of office'. Désolé. Je serai de retour le 12 août.”



”Out of office ! Je profite de mes vacances. Si vous devinez mon numéro privé, je vous répondrai. Promis.”



Personnalisez votre message

Dans la plupart des cas, vous vous adressez au destinataire de votre 'out of office' en commençant par “Cher client” ou “Bonjour collègue”. Sachez que cela peut aussi être un peu plus amusant ! Insérez une blague personnelle, quelque chose qui fait sourire la personne qui vous lit.

Terminez par exemple par : “Oui Sara, je t’autorise à utiliser ma tasse préférée pour boire ton café et te réconforter pendant que je profite du soleil à Ibiza.” Il s’agit d’une blague en interne qui est uniquement destinée à vos collègues.

Vous pouvez également ajouter une touche personnelle aux e-mails adressés aux clients ou aux tiers. Exprimez à quel point vous êtes reconnaissant envers vos merveilleux clients et combien vous avez hâte de retourner travailler pour eux, frais et dispo, à votre retour.

Hilarant, sérieux, léger ou concis. L’out of office est une affaire personnelle. Faites ce qui vous semble juste et qui correspond à la personne que vous êtes. Veillez bien évidemment à éviter certains pièges afin de ne pas froisser vos collègues ou clients. Faire preuve de clarté, tel est le message.

(Zinnig/eh) – Sources : Teambuilding, HuffPost et Team Nijhuis