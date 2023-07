Voici les messages 'out of office' les plus originaux pour vos congés

Pendant les vacances d'été, bon nombre de travailleurs programment un message pour faire savoir qu’ils sont loin de leur bureau et injoignables pendant un certain temps. Il s’agit de la dernière tâche à accomplir avant de prendre des vacances bien méritées. À la recherche d'inspiration pour rédiger un message 'out of office' original aux personnes qui vous contactent ? Nous avons effectué des recherches sur Internet et dans nos propres boîtes mail et vous avons déniché quelques pépites !