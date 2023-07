Valoriser le talent de chacun

Le marché de l’emploi n’est pas tendre. Que ce soit pour les jeunes, les chômeurs de longue durée, les plus âgés, … Il est encore trop souvent un donjon. Ceux qui se trouvent à l’intérieur se sont barricadés pour que personne n’y entre par crainte d’y perdre leur place. Et ceux qui sont en dehors, tentent d’arrache-pied de forcer le pont-levis pour y pénétrer. Or, de la plus grande participation de chacun au marché du travail dépend, non seulement, notre prospérité, mais aussi notre société. Le travail (ré) unit, socialise, crée de la richesse, du lien social, etc. Pourtant, derrière les images souvent un peu difficiles et les discours anxiogènes des médias se cache une réalité plus nuancée, pleine de résultats intéressants, voire positifs. Où ça ?