Il n’a jamais été aussi facile de trouver un emploi en tant que jeune diplômé

Et pourtant, les perspectives d’emploi restent fortement tributaires du niveau d’études du jeune diplômé. Plus celui-ci est élevé, meilleures seront les perspectives d’emploi et plus faible sera le risque d’être au chômage un an après avoir quitté l’école.

- Parmi les jeunes ayant quitté l’école avec un certificat ou un diplôme de l’enseignement secondaire, 6,3 % sont au chômage un an après avoir quitté l’école.

- Parmi les jeunes ayant quitté l’école avec un diplôme supérieur, ce chiffre n’est que de 2,1 %.

Apprentissage en milieu de travail

Les jeunes sortant d’une formation en alternance ou diplômante (enseignement professionnel supérieur – HBO5) s’en sortent également très bien.

- Seuls 4,2 % des jeunes sortant d’une formation en alternance sont toujours à la recherche d’un emploi après un an. Cela signifie que ce groupe compte 1,3 % de demandeurs d’emploi de moins que la moyenne flamande.

- Parmi les étudiants issus d’un programme de troisième cycle, seuls 3 % sont à la recherche d’un emploi après un an.

Ces deux types de formation sont fortement axés sur l’apprentissage en milieu de travail. Par conséquent, selon le VDAB, ceux-ci répondent très bien à la demande du marché de l’emploi. Pour la première fois cette année, le rapport contient suffisamment de chiffres au sujet de la formation en alternance que pour avoir une première image globale de son impact réel.

À partir de 15 ans

Le double apprentissage est un parcours à part entière dans l’enseignement secondaire depuis l’année scolaire 2019-2020. Ce système permet à des jeunes de combiner l’apprentissage en classe et en milieu de travail, et ce dès l’âge de 15 ans. Les formations sont basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles.

Cette année scolaire, quatre étudiants en techniques électromécaniques ont par exemple terminé leur formation en alternance à la coopérative FrieslandCampina de Lummen. “La formation en alternance offre aux jeunes la possibilité de se familiariser avec la pratique dans un environnement de travail dynamique, high-tech et international, le tout avec des possibilités de développement et de carrière”, explique Stéphane De Schryver, directeur des ressources humaines de FrieslandCampina. “Et cela permet d’attirer de nouveaux talents.”

(William Visterin/Edouard Huybrechts)