Pour savoir comment choisir la literie idéale, nous nous sommes adressés à Luc Baudinet, expert chez Père Dodo, spécialiste en literie depuis 30 ans à Heusy.

« Choisir la literie parfaite est un investissement dans son bien-être et sa qualité de vie. Être attentif à certains points lors de l’achat de sa literie permet de s’assurer de nuits de sommeil réparatrices et agréables », explique notre expert.

Définir ses besoins

« Avant de vous lancer dans l’achat d’une nouvelle literie, évaluez vos besoins » conseille Luc Baudinet.

Il faut tenir compte de sa position de sommeil habituelle, mais également d’éventuels problèmes de dos ou d’allergies. Bien entendu, les préférences en termes de fermeté du matelas varient d’une personne à l’autre.

Une literie à la bonne dimension

Il faut opter pour une literie dont la dimension est adaptée d’une part à votre morphologie et d’autre part à l’espace disponible dans la chambre.

« Pour un lit double, nous recommandons généralement une largeur de lit de 160 ou de ou 180 cm », souligne Luc Baudinet.

Si la longueur d’une literie standard fait 200 cm de long en Belgique, il faut tout de même prendre la taille du dormeur en considération. « Pour bien dormir, la literie doit idéalement faire 20 cm de plus que sa taille. Ainsi, une personne qui mesure 1m90 sera plus confortable sur une literie de 210 cm de long », précise notre expert.

©Decor Home

Tester sa literie avant de l’acheter

Les descriptions en ligne ne permettent pas de se faire une véritable idée du confort d’une literie. Rien ne vaut un saut en magasin pour s’allonger sur les différents matelas afin de les tester et de tester également les oreillers afin de trouver ceux qui offrent un maximum de confort.

Un achat de literie en duo ? L’idéal est de tester à deux les différentes options proposées.

La composition du matelas

Matelas à ressorts ensachés, en latex ou encore en mousse à mémoire de forme… ? « Il existe plusieurs familles de matelas, reposant sur des matériaux et des technologies variées pour des résultats différents », explique Luc Baudinet.

En effet, le choix ne manque pas et pour savoir quel type de matelas répond au mieux à ses attentes , il faut en étudier les qualités et les spécificités.

©Decor Home

Plutôt ferme, ou plutôt souple ? Choisir la bonne dureté

Un bon matelas épouse les formes du corps afin d’offrir un soutien optimal et de favoriser une bonne posture durant le sommeil. Par conséquent, celui-ci doit être adapté à votre morphologie. « Vos épaules et votre bassin doivent s’enfoncer dans le matelas afin que votre dos soit bien soutenu et que votre colonne vertébrale reste alignée tout au long de la nuit », ajoute Luc Baudinet.

Le sommier : à ne pas négliger !

Un bon matelas ne fait pas tout. Le sommier joue lui aussi un rôle crucial dans la literie, car il assure le soutien du matelas. Sommier et matelas doivent donc être compatibles.

Le sommier doit également permettre une bonne ventilation du matelas pour éviter l’accumulation d’humidité. « Bien choisir son sommier contribue à un bon sommeil, mais aussi à garantir le maintien des propriétés du matelas dans la durée » précise encore Luc Baudinet.

©Decor Home

Un oreiller adapté

Cerise sur le gâteau, l’oreiller apporte la touche finale. Il joue un rôle crucial dans le maintien de l’alignement de la tête et du cou durant le sommeil. Ici aussi, il y a une grande variété de matériaux et de types d’oreillers à sélectionner en fonction de la position habituelle de sommeil et des préférences de confort.

Enfin, il faut renouveler sa literie dans les temps ! « Même la meilleure literie finit par s’user. Pour maintenir un confort optimal et préserver sa santé, il faut penser à renouveler son matelas tous les 10 ans » conclut notre expert.

Père Dodo propose toutes les grandes marques de literie ainsi qu’un grand choix de matelas.

Venez les découvrir dans leur showroom de 1000 m2 situé Avenue du Chêne 116 à 4802 Heusy ou contactez-les au 087 44 89 00