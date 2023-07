Le programme de l’année a démarré à Bruxelles les 16 et 17 février derniers, à l’EFP (centre de formation professionnelle en alternance). Il s’est poursuivi en Wallonie avec les sessions organisées au Centre IFAPME de Charleroi les 9 et 10 mars, au Centre IFAPME de Liège les 23 et 24 mars et au Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet les 27 et 28 avril derniers.

Deux nouvelles éditions du Défi Des Talents seront encore organisées en 2023 dans les Centres IFAPME de Libramont et Mons, respectivement les 9 et 10 novembre et les 23 et 24 novembre.

Plus de 1200 élèves de 2ème et 3ème années secondaires issus de 26 écoles ont déjà participé à l'événement qui se déclinera donc sur 6 dates et 3 lieux en 2023. À chaque fois, les jeunes enchaînent de nombreux défis à relever ! Accompagnés par des professionnels en activité, ces jeunes s’essaient à la réussite des gestes techniques dans des dizaines de métiers différents.

Des gestes concrets pour susciter des vocations

Les ateliers et défis organisés permettent d’entrevoir concrètement certains gestes techniques ou certaines spécificités des métiers qu’il est possible d’apprendre à l’IFAPME. Les jeunes élèves ont donc pu réparer un pneu en mécanique vélos, remonter une paire de lunettes en optique, peindre une porte de voiture à l’aide d’un simulateur en carrosserie, préparer un mocktail dans le cadre de la formation barman, réaliser une fausse blessure pour la formation en maquillage cinéma ou encore créer une affiche pour le métier d’infographiste.

Les élèves ont également pu s’essayer aux métiers d’autres secteurs majeurs de la formation en alternance comme la restauration ou la construction. Ils ont ainsi pu confectionner des pralines, dresser une table de restaurant, apprendre à monter une mayonnaise, lire un plan via une tablette BIM ou comprendre le fonctionnement de panneaux photovoltaïques pour l’électricité.

Le « Défi Des Talents », de quoi s’agit-il ?

C’est un nouveau dispositif d’orientation imaginé en 2017 par l’ASBL « Compétences Québec » et mis en oeuvre en 2018 à Bruxelles par l’EFP et ses partenaires de l’enseignement. En 2022, ces mêmes acteurs, mais du côté de Charleroi Métropole, ont organisés le 1er « Défi Des Talents » wallon. L’objectif est de susciter l’intérêt des jeunes, filles et garçons, aux métiers techniques et de stimuler leur réflexion par rapport à leur choix de formation et de carrière grâce à la découverte, par la pratique, d’un large panel de métiers dans un même lieu et en une même journée.

Un projet multi-partenarial

De nombreux partenaires, notamment locaux, se joignent à l’IFAPME et aux Centres de formation pour organiser tous les « Défis des Talents » wallons. En plus de l’EFP, nous pouvons citer WorldSkills Belgium, les Cités des Métiers, Compétences Québec et évidemment les nombreuses écoles secondaires participantes. Ensemble, tous les partenaires du projet unissent leurs forces et marient leurs enthousiasmes pour faire de ces journées une expérience inoubliable pour les jeunes élèves.

Une formation en alternance et un emploi à la clé

Choisir l'Alternance, c'est mettre un maximum de chance de son côté afin de décrocher un emploi ! Comme le montre cette enquête du Forem réalisée en 2022, les formations en alternance se classent sur la 2ème marche du podium des filières qui mènent le plus vers l'emploi. À l’IFAPME, plus de 8 diplômés sur 10 trouvent un emploi dans les 6 mois à la fin de leurs parcours de formation.

Intéressé par une formation à l'IFAPME ?

Contactez-nous au 0800/90 133 ou par mail via info@ifapme.be.