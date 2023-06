Chacun a droit à une formation et à un emploi

Quelque 300.000 jeunes n’ont actuellement ni travail, ni éducation, ni expérience, alors que la Défense et les entreprises recherchent du personnel. La Défense et les entreprises veulent, par le biais de cet accord de coopération, donner aux jeunes une première expérience professionnelle et leur permettre de suivre une formation mutuellement utile afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Un partenariat entre la Défense et le monde de l’entreprise

La Défense recherchera les jeunes en faisant appel à des organisations locales, fournira l’encadrement et initiera les jeunes à la vie militaire. Après cela, ils pourront soit s’engager dans une « carrière classique » à la Défense, soit au sein des entreprises partenaires. L’objectif est d’offrir aux jeunes les bases et les compétences nécessaires pour démarrer ou poursuivre leur carrière. Parallèlement, les recrues classiques pourront également bénéficier de la formation des partenaires issus du monde de l'entreprise. Plusieurs secteurs sont concernés par l’accord de coopération, comme la construction, la restauration, le travail temporaire, la restauration et la mobilité.

Pourquoi Federgon intègre le projet Reboot4you ?

Le travail intérimaire reste le premier recruteur du pays. Et ce secteur croit que chacun est appelé à participer à une formation qui ouvre à l’emploi. Et si souvent, le CDI semble inatteignable dans un premier temps, le travail intérimaire reste le premier vecteur d’insertion sur le marché du travail.

Federgon et Travi apportent dans ce projet des formations et des outils pour améliorer les compétences comportementales au travail des jeunes. Le milieu du travail est souvent vu par les jeunes comme une jungle. Le secteur a l’ambition et la capacité de leur donner les clés pour la traverser en sécurité et victorieusement. Fort de son expérience avec le projet Welqome, des outils dédiés permettront d’accompagner ces jeunes du début à la fin de leur parcours pour les voir progresser sur ce qui est le critère numéro 1 du recrutement : l’attitude.

Federgon et Travi apporteront aussi leur concours pour permettre la formation de caristes, métier largement demandé dans l’univers civil comme militaire. Une formation innovante et encore inconnue du marché sera proposée en ce domaine.

Enfin, Federgon et Travi proposeront à tout(e) jeune qui décide de quitter le projet, de participer à un ou plusieurs jobdays afin de lui permettre de rencontrer des recruteurs porteurs d’offres d’emploi en lien avec la/les formation(s) qu’il/elle aura suivie(s).

Arnaud le Grelle

Directeur régional Federgon