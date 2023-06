A peine sortie de ses études, Marine a déjà envie de se lancer dans l’aventure de la vie d’indépendante. Elle souhaite ouvrir une librairie-café et ne regrette pas d’avoir entrepris son parcours de formation :

“J’avais un projet en tête mais aucune compétence ni connaissance pour pouvoir créer ma société, c’est ce que m’a apporté la formation. L’échange avec les autres participants est aussi très enrichissant car tout le monde a un projet différent mais tout le monde a exactement les mêmes questions. ”

Trouver des réponses et challenger son projet

Yaniss envisage de venir en aide aux particuliers et aux entreprises en créant une application digitale permettant de trouver facilement des espaces de co-working. La formation lui a permis de voir le potentiel de son projet :

“Au départ, ce n’était qu’une idée et la formation m’a aidé à la conforter et à comprendre que c’était un bon concept. Les formateurs sont tous eux-mêmes indépendants et ont monté leur propre entreprise. On m’a également informé de toutes les aides qu’offre la Wallonie. ”

Gagner en confiance pour se lancer

Après des années de carrière dans les ressources humaines, Grégory a décidé de faire de sa passion, son métier. Il veut développer un concept innovant de friterie et se sent prêt à franchir le cap :

“Au fur et à mesure, on se sent avancer et le fait de recevoir le certificat qui atteste du suivi des modules de formation me rend très fier. On se dit qu’on a fait encore un pas de plus vers la concrétisation de notre projet. Aujourd’hui, je me sens prêt pour faire ce plus grand pas vers la création de mon entreprise. C’est surtout l’inconnu qui fait peur et ici, on se fait porter dans notre projet et c’est ce qui nous permet de finalement le réaliser. ”

Fanny souhaite créer son entreprise de vente d’objets de décoration d’intérieur :

“J’ai vu le dispositif “Je monte ma boite” de l’IFAPME et je me suis dit que c’était la formation qu’il me fallait. On rencontre plein d’autres porteurs de projets et au niveau des formateurs, on a vraiment des réponses très concrètes. J’ai acquis beaucoup de confiance en moi-même et en mon projet. Je me sens prête à commencer mon projet d’entreprise. ”

Découvrez d’autres témoignages d’apprenants et apprenantes qui ont suivi le dispositif sur la page “Je monte ma boite” du site web de l’IFAPME.

Une réponse aux ambitions du public IFAPME

Plus de 50 % des apprenants IFAPME certifiés en formation pour jeunes répondent “oui” quand on leur demande s’ils envisagent de s’installer en tant qu’indépendant ou indépendante. Ce pourcentage grimpe à près de 60 % chez les apprenants adultes diplômés en alternance. C’est ce que révèle la dernière enquête menée par l’IFAPME sur l’insertion socio-professionnelle.

Ces données montrent une tendance positive pour les années à venir et rendent possible l’objectif IFAPME de 30 % d’apprenants et apprenantes qui créent leur entreprise après leur formation.

Intéressé par une formation à l’IFAPME ?

Contactez-nous au 0800/90 133 ou par mail via info@ifapme.be.