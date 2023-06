Pourquoi gagne-t-on le mieux sa vie dans le secteur chimique et pharmaceutique ?

1. Formation requise

Une première explication est que l’industrie chimique et pharmaceutique exige souvent une formation très spécifique par rapport à d’autres secteurs. La barre est constamment relevée en matière de diplômes, et ce notamment à cause de la complexité croissante et de la numérisation des processus.

Cette formation s’oriente dans différentes directions. Il s’agit par exemple de baccalauréats professionnels dans des domaines tels que l’électromécanique, la biotechnologie et la chimie, avec une spécialisation en technologie des procédés. Au niveau des programmes de master, les ingénieurs et les scientifiques sont particulièrement prisés, tant pour les postes de production que pour la recherche et le développement. Enfin, les personnes diplômées de l’enseignement technique sont également très demandées dans le secteur.

2. Internationalisation

Qui dit chimie et pharma, dit généralement multinationales. Plus l’employeur est grand, plus le salaire moyen est élevé.

Notre pays est également un chef de file dans les domaines de la pharma, de la biotechnologie et de la chimie. Les entreprises étrangères veulent investir chez nous et, dans de nombreux cas, en raison du haut niveau de formation du personnel. Pour elles, il est essentiel de continuer à attirer des employés possédant les connaissances et les compétences essentielles. Elles y parviennent en proposant une offre salariale intéressante, en plus d’autres éléments tels qu’un contenu de fonction intéressant ou un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

3. Spécialisation

Une autre raison est la nature de la spécialisation. Ici, plus vous êtes spécialisé, plus votre salaire est élevé. Le secteur de la chimie et de la pharma est également très réglementé, avec des exigences et des normes élevées en matière de sécurité et d’hygiène.

4. Horaires décalés

Enfin, les entreprises sont souvent obligées de tourner 24 heures sur 24 et le travail en shift est généralement synonyme de rémunération plus élevée. Dans le secteur chimique, où les installations de traitement fonctionnent jour et nuit, les employés sont engagés dans un système de shifts impliquant du travail de nuit et le week-end.

