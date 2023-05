Alors que l'écart était relativement faible les années précédentes, celui-ci se creuse à nouveau cette année. En effet, le deuxième arrivant du classement, l'aviation , est l'un des rares secteurs à décliner. Le secteur conserve néanmoins sa deuxième place devant les médias. L'informatique et la consultance ainsi que l'automobile (production) complètent le top cinq.

Plus bas dans le classement, le secteur "banque & assurance" poursuit sa remontée. Celui-ci figure à nouveau dans le top 10 et, pour la première fois depuis longtemps, le top 5 est à sa portée. La banques et les assurances sont particulièrement bien notées par les candidats en matière d'équilibre vie privée-vie professionnelle , ainsi qu'au niveau des perspectives d'avenir et de la sécurité financière.

Voici le score d'attractivité des 20 secteurs les plus prisés des travailleurs :

1. Secteur pharmaceutique 47,8

2. Aviation 44,2

3. Médias 43,5

4. Informatique et consultance 40,8

5. Automobile (production) 38,8

6. Haute technologie 38,8

7. Alimentation 37,6

8. Énergie 37,4

9. Banque & assurance 36,3

10. Ressources humaines 36,3

11. Automobile (commerce de détail/services) 35,8

12. Horeca et tourisme 35,6

13. Chimie 35,4

14. Construction et installation 35,4

15. Matériaux non métalliques 35,1

16. Commerce de détail (textiles, ameublement) 34,0

17. Télécommunications et centres d'appels 33,9

18. Nettoyage industriel, environnement, sécurité 33,7

19. Transport (marchandises) 31,4

20. Transport (personnes) 30,9

21. Distribution 28,5

Peu de changements

Pour le reste, le classement ne change guère. Après la pandémie de coronavirus, la pénurie en matière d’emploi n'a pratiquement eu aucun impact sur le classement et donc l'attractivité des différents secteurs. La tendance générale est d’ailleurs à la hausse et 18 secteurs sur 21 ont obtenu de meilleurs résultats.

D'ailleurs, comment le pourcentage de chaque secteur est-il calculé ? Le score d'attractivité de 47,8% pour le secteur pharmaceutique ou de 36,3% pour le secteur financier constitue par exemple la moyenne de tous les scores d'attractivité (relatifs) des entreprises de ce secteur.

Le score d'attractivité d'une entreprise fait quant à lui référence à la proportion de répondants qui ont donné une note de 4 ou 5 (sur une échelle de 1 à 5) à la question « Aimeriez-vous travailler pour cette entreprise ? ». Seuls les répondants connaissant l'entreprise sont pris en compte.

Source : Jobat.be , Randstad employer brand research 2023