Les banques recherchent des profils diversifiés

“Audit, banque privée, gestion d’actifs, informatique et données, experts en matière de risque et de conformité, experts commerciaux et financiers, juristes, spécialistes de la communication marketing et de la cybersécurité”, énumère-t-elle. “Il s’agit là de postes pour lesquels il est difficile de trouver des candidats adéquats. ”

Qui est le plus prisé ?

L’expérience professionnelle ne semble pas toujours nécessaire. “La demande concerne aussi bien les jeunes diplômés que les profils dotés d’une certaine expérience”, précise-t-elle. Le niveau d’étude est également diversifié. “Le secteur a besoin d’employés ayant un niveau de réflexion et de raisonnement d’au moins un baccalauréat et souvent d’un master. Les institutions financières proposent des formations internes supplémentaires spécifiques au poste à pourvoir. ”

L’émergence de la numérisation et son impact sur les emplois dans le secteur sont également importants. “Il y a un besoin de gestionnaires de données pour toutes les fonctions”, affirme-t-elle. “Au niveau de nos banques, les compétences numériques sont importantes pour tous les employés. Heureusement, il existe un large éventail de formations, tant au sein de la banque qu’au niveau du secteur, qui permettent d’acquérir ces compétences. ”

“Les banques continuent d’investir dans leurs employés. Soyons bien clairs : les défis ne manquent pas dans notre secteur”, ajoute Wien De Geyter. “Le secteur bancaire est l’un des meilleurs secteurs où travailler et recherche dès lors des employés enthousiastes. ”

(William Visterin/Edouard Huybrechts)

À la recherche d’un (nouvel) emploi dans le secteur financier ? Surfez sur www.jobat.be et… Go for Happy !